Готовится трибьют-альбом Майкла Джексона с неизданными песнями

По информации СМИ, BTS присоединились к проекту трибьют-альбома в честь Майкла Джексона. В альбом войдут песни, которые ранее не выходили, но были написаны им летом 2006 года.



Michael Jackson

Как сообщает «The Irish Sun», в 2006 году Майкл Джексон провёл лето в Ирландии на территории студии Grouse Lodge. Именно там он работал над новым материалом вместе с известными продюсерами и музыкантами. Однако после его отъезда альбом остался незавершённым, а через три года Майкл Джексон ушёл из жизни.

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Пэдди Даннинг, один из руководителей студии Grouse Lodge, сообщил, что работа над трибьют-альбомом стартовала в прошлом году, и именно тогда BTS посетили Ирландию для записи одной из песен, изначально предназначенных для Майкла Джексона.

В альбом должны войти около десяти неизданных треков, а также будет выпущен документальный фильм о жизни Майкла Джексона.