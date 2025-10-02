Мэрайя Кэри спела с Майклом Джексоном, но песня не вышла

56-летняя Кэри рассказала о таинственном треке в программе Watch What Happens Live после того, как ведущий Энди Коэн зачитал вопрос фаната, который спрашивал, есть ли «где-то в архиве» совместная песня с Джексоном.

«В моем хранилище его нет. Она у наследников Джексона, — подтвердил Кэри. - Но с его наследством есть проблема, потому что для него, Майкла, они делают что-то очень важное. И знаете, это песня, о которой мы не знали, она просто как бы испортила бы, не испортила бы, а как бы усложнила ситуацию», — добавила она.



Mariah Carey

«Я в восторге», — сказала Кэри о песне, а затем призналась, что надеялась, что она войдет в её альбом Here For It All .

«Я так расстроена, что она не выйдет на этом альбоме. Хотя должна была бы. Каждый раз, когда я включала её кому-нибудь, они говорили: „Вау“», — добавила она.

Кэри намекнул, что эта песня — новая версия трека, с которым фанаты уже знакомы.

«Это одна из его классических песен, и я подпевала ей и исполнила новые бэк-вокалы, — сказала она. - Я вам говорю, если кто-то просто позвонит его руководству и скажет: „Мы хотим это услышать“, то это может случиться», — добавила обладательница премии «Грэмми».

Эти две суперзвезды работали вместе в прошлом. В 2001 году Джексон попросил Кэри поучаствовать в благотворительном сингле, посвящённом терактам 11 сентября . Джексон, Кэри и такие артисты, как Бейонсе, Селин Дион, Лютер Вандросс и Ашер записали переработанную версию песни «What More Can I Give».

Кэри и Джексон также выступали вместе на сцене на благотворительном концерте Джексона United We Stand в 2001 году.

После смерти Джексона в 2009 году в возрасте 50 лет Кэри сказала, что ее сердце «разбито».

«Давайте будем помнить его за его беспрецедентный вклад в мир музыки, его душевную щедрость в стремлении исцелить мир и радость, которую он принёс миллионам своих преданных поклонников по всему миру, — сказала она. - Я чувствую себя благословлённой тем, что выступала с ним несколько раз, и могу называть его своим другом».