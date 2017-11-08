Экс-телохранитель обвиняет Mariah Carey в домогательствах

Как пишет РИА Новости со ссылкой на TMZ, Майкл Анелло заявил, что Кэри унижала его и его коллег, называя их нацистами, скинхедами, членами ультраправой организации Ку-клукс-клан.

Также Анелло обвиняет певицу в сексуальных домогательствах. По его словам, во время поездки в Кабо-Сан-Лукас в Мексике, певица попросила прийти в ее комнату и перенести ее багаж. Когда Анелло вошел в комнату, Кэри была в расстегнутом неглиже. Телохранитель хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он перенес багаж. Анелло отметил, что он покинул комнату и физического контакта не было.



Мэрайи Кэри

Как сообщил адвокат Анелло, он подготовил черновик иска. На данный момент иск приостановлен, вероятно, из-за ведущихся переговоров между адвокатом телохранителя и командой певицы. По информации портала, команда Кэри была готова "заплатить некоторую сумму", но Анелло не устроил ее размер.