Мэрайя Кэри выпустила первый за 7 лет альбом «Here for It All»

В альбом «Here for It All» вошли 11 песен, в том числе «Play This Song» с участием Андерсона Пака и «Sugar Sweet» с участием Кейлани.
Кроме «Play This Song», Андерсон Пак приложил руку еще к нескольким трекам. Так, он выступил соавтором «Type Dangerous», лид-сингла с «Here for It All». Еще Андерсон Пак поработал над песнями «In Your Feelings» и «I Won’t Allow It». Также в создании «Here for It All» участвовала американская госпел-группа The Clark Sisters и ямайская певица Shenseea. Первых можно услышать в треке «Jesus I Do», вторую – в упоминавшейся выше «Sugar Sweet».
В «Here for It All» есть и один кавер – «My Love». Это песня Пола Маккартни и его группы Wings, выпущенная в 1973 году на втором альбоме Wings «Red Rose Speedway». Кэри и Маккартни знакомы друг с другом и даже вместе пели «битловскую» «Hey Jude» на фестивале Live 8 в 2005 году. К тому же артистка не впервые обращается к классическому року. В ее репертуаре есть каверы «I Want to Know What Love Is» Foreigner и «Open Arms» Journey.