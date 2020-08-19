Мэрайя Кэри выпустит свои «раритеты»

«Это для вас, мои поклонники. Это для того, чтобы отпраздновать и поблагодарить вас за годы чистой любви и поддержки. Я так вам благодарна», - представила певица в соцсетях обложку сборника.

Альбом The Rarities выйдет 2 октября при поддержке Apple Music.



Mariah Carey

Певица с пятью октавами голоса пока не представила полный трек-лист. Однако известно, что это двойной диск, на котором записано 32 песни. Один компакт-диск состоит из живых выступлений с концерта в Tokyo Dome в 1996 году. Другой до сих пор остается загадкой, но он включает по крайней мере один новый трек - дуэт с Лорин Хилл под названием «Save The Day».