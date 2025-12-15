Мэрайя Кэри станет хедлайнером открытия ОИ-2026

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля на территории Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

По информации, появившейся на официальном сайте Олимпиады-2026, открытие состоится одновременно на четырех площадках: на миланском стадионе «Сан-Сиро», а также в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.



Mariah Carey

Выбор пал на Мэрайу Кэри не случайно. Согласно официальному заявлению, которое было опубликовано 15 декабря, Марайя Кэри известна во всем мире благодаря «неповторимому голосу и музыкальному наследию, охватывающему несколько поколений и культур», что соответствует духу Игр.

«В этом контексте музыка, универсальный язык, объединяющий истории и перспективы, переплетается с главной темой церемонии открытия — "Armonia" ("Гармония"). На Олимпийском стадионе "Сан-Сиро" этот принцип будет воплощен в жизнь благодаря слиянию культур, творчеству и участию», - сообщила пресс-служба ОИ-2026.

Кэри — пятикратная обладательница премии «Грэмми». Она начала свою карьеру в 1990 году. Среди ее хитов — «Without You», «My All», «All I Want for Christmas Is You» и другие.

В декабре хит Кери «All I Want for Christmas Is You» снова взлетел на вершины чартов по всему миру.

Ранее сообщалось, что Олимпийский и Паралимпийский комитет США назначил Снуп Догга первым почетным тренером национальной сборной. Теперь рэперу предстоит выполнять ряд обязанностей, которые в том числе предусматривает сбор денежных средств для спортсменов с целью «полного раскрытия потенциала».