Мэрайя Кэри переиздала The Emancipation of Mimi с бонусами и ремиксами

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Спустя чуть более 20 лет с момента выхода своего десятого альбома, возглавившего чарты, Мэрайя Кэри представила The Emancipation of Mimi (20th Anniversary Edition) (слушать двойной альбом).

Выпущенный 12 апреля 2005 года альбом The Emancipation of Mimi ознаменовал поворотный момент возвращения в ее карьере. Проведя две недели на вершине Billboard 200, проект выиграл три премии Грэмми и породил один из самых долгоиграющих хитов Billboard Hot 100 № 1 всех времен, 14-недельного лидера чарта «We Belong Together».

За день до 20-летия пластинки Кэри объявила о ее юбилейном переиздании, в которое войдут десятки бонус-треков, ремиксов и совместных работ.

«Я очень рада отметить «Mimi's Emancipation» этим специальным юбилейным переизданием, — сказала Кэри. - Работая над этим изданием, я смогла заново пережить все воспоминания об этом поворотном моменте в моей личной и профессиональной жизни».

Действительно, юбилейное издание альбома — это прогулка по переулку памяти для всех поклонников Кэри, поскольку первая половина пластинки включает в себя 14 оригинальных треков, а также пять дополнительных бонусных композиций. Почти идентичный виниловому переизданию 2020 года, первый диск дополнен «Don't Forget About Us», «Sprung», «Secret Love», «Makin' It Last All Night (What It Do)» с участием Джермейна Дюпри и дополнительным ремиксом «We Belong Together».

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Второй диск представляет собой настоящую сокровищницу материала для преданных фанатов и стартует с долгожданного официального релиза «When I Feel It», который, как сообщается, не был включен в оригинальный релиз из-за проблем с получением сэмплов.

В сборник также вошли ремиксы от таких исполнителей, как Соланж, Кайтранада, Дэвид Моралес и Скотт Сторч, а также исполнения а капелла песен «Shake It Off», «Circles» и «Joy Ride», а завершает сборник ее выступление на специальном мероприятии в честь 50-летия премии American Music Awards 2024 с песней «We Belong Together».

Mariah Carey
Mariah Carey

«В этом альбоме есть некоторые из моих самых больших хитов на сегодняшний день, а также несколько личных фаворитов, которые очень особенны для меня, — добавила Кэри о новом переиздании. - Забытые жемчужины, неизданные бонус-треки и различные ремиксы с невероятными соавторами — все это и многое другое теперь впервые доступно в одном месте!»

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