Мэрайя Кэри переиздала The Emancipation of Mimi с бонусами и ремиксами

Выпущенный 12 апреля 2005 года альбом The Emancipation of Mimi ознаменовал поворотный момент возвращения в ее карьере. Проведя две недели на вершине Billboard 200, проект выиграл три премии Грэмми и породил один из самых долгоиграющих хитов Billboard Hot 100 № 1 всех времен, 14-недельного лидера чарта «We Belong Together».

За день до 20-летия пластинки Кэри объявила о ее юбилейном переиздании, в которое войдут десятки бонус-треков, ремиксов и совместных работ.

«Я очень рада отметить «Mimi's Emancipation» этим специальным юбилейным переизданием, — сказала Кэри. - Работая над этим изданием, я смогла заново пережить все воспоминания об этом поворотном моменте в моей личной и профессиональной жизни».

Действительно, юбилейное издание альбома — это прогулка по переулку памяти для всех поклонников Кэри, поскольку первая половина пластинки включает в себя 14 оригинальных треков, а также пять дополнительных бонусных композиций. Почти идентичный виниловому переизданию 2020 года, первый диск дополнен «Don't Forget About Us», «Sprung», «Secret Love», «Makin' It Last All Night (What It Do)» с участием Джермейна Дюпри и дополнительным ремиксом «We Belong Together».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Второй диск представляет собой настоящую сокровищницу материала для преданных фанатов и стартует с долгожданного официального релиза «When I Feel It», который, как сообщается, не был включен в оригинальный релиз из-за проблем с получением сэмплов.

В сборник также вошли ремиксы от таких исполнителей, как Соланж, Кайтранада, Дэвид Моралес и Скотт Сторч, а также исполнения а капелла песен «Shake It Off», «Circles» и «Joy Ride», а завершает сборник ее выступление на специальном мероприятии в честь 50-летия премии American Music Awards 2024 с песней «We Belong Together».



Mariah Carey

«В этом альбоме есть некоторые из моих самых больших хитов на сегодняшний день, а также несколько личных фаворитов, которые очень особенны для меня, — добавила Кэри о новом переиздании. - Забытые жемчужины, неизданные бонус-треки и различные ремиксы с невероятными соавторами — все это и многое другое теперь впервые доступно в одном месте!»