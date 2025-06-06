Дима Билан нашел свой «Vector V»

В альбом вошло 16 композиций, среди которых «Дофамин», «Флюиды», «Помешан», а также бонус-трек «Высота» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
«Это больше, чем просто музыка. Это путь, прожитый через чувства, внутренние поиски, силу перемен и стремление быть настоящим, - рассказал в соцсетях Дима Билан о релизе. - Каждая композиция — как вектор, ведущий к себе настоящему. К тому, кто больше не смотрит назад. Кто принял себя таким, каким его сделал этот путь. Но поиск не закончен, он всё ещё продолжается. Этот альбом — один из шагов, и впереди ещё много экспериментов, форм и звучаний. Особенно важно для меня, что всю музыкальную ткань альбома я собирал сам — трек за треком, мысль за мыслью, состояние за состоянием».
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