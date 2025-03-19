Дима Билан показал судьбу мима в клипе «Горький дождь»

В клипе «Горький дождь» Дима Билан рассуждает о служении артиста искусству. Песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова певец назвал самой знаковой в своём творчестве за последние три года. Режиссуру клипа Дима доверил Алексею Куприянову.

Певец предстаёт в новом для себя образе известного мима и лицедея. Это собирательный образ, в котором можно найти черты всемирно известных актёров и комиков: Чаплина, Марсо, Енгибарова. Главный герой живёт только сценой, что влечёт за собой множество драм. Ролик заставит задуматься над вопросом, что стоит за талантом и служением сцене.

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Дима Билан

Композиция на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова впервые прозвучала на концертах в конце 2024 года. Сам поэт назвал её «песней об одиночестве души», «о боли и страдании» и считает одной из самых ярких работ прошлого года.

«В этой песне всё имеет свой вес. Авторам удалось создать цельную картину, не тре6ующую добавлений: каждая строфа и нота слились воедино, как и должно быть. Главный герой в клипе – большой художник, ранимый, тонкий человек, уставший от своего образа. Мне хотелось обратить внимание на людей, которые жертвуют своей жизнью, здоровьем ради профессии. В наши дни один минутный ролик, размещённый в соцсетях, может поставить его автора вровень с артистом, который десятилетия посвятил сцене. И поэтому сегодня, этой работой, я хочу вместе со зрителем ответить на вопрос, что важнее: временное или вечное», – говорит Дима Билан.