Дима Билан и Ay Yola перепели «Homay» на трех языках

Песня представляет собой студийный вариант дуэтного номера, впервые представленного на 20-й юбилейной «Премии Муз-ТВ 2025. Легенда», которая состоялась 7 июня 2025 года в «Live Арене».

Дима Билан в этой версии поёт на русском и кабардинском языках. Номер вызвал широкий резонанс, заняв первое место в разделе "В тренде" на YouTube среди музыкальных видео. Вскоре после этого артисты повторили номер на стадионе «Динамо» в Москве – в рамках масштабного шоу Билана «Я твой номер 1» перед 35 000 зрителей.

«Наше совместное выступление с группой Ay Yola на премии МУЗ-ТВ, уже больше недели живёт своей жизнью — вирусится, откликается, цепляет. Композиция «Homay», прозвучавшая на трёх языках — башкирском, русском и кабардинском —дважды попала в тренды YouTube. Это не случайность. Это энергия, которая нашла путь. Это правда, которую невозможно не услышать. Музыка — это не просто звук. Это память о корнях и голос будущего. Это нить между сердцами, которая тянется сквозь всё — к тем, кто умеет чувствовать. Она сама выбирает, к кому прийти. Она находит своих людей», - вспоминает Билан выступление на премии.

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Дима Билан, Ay Yola

«Нас переполняли эмоции. После концерта было ощущение, что мы не можем просто разойтись – так родилась идея сделать полноценный релиз. Я хотел показать слушателям новое звучание, которого раньше не было в моих песнях. Homay в каком-то смысле продолжает идеи альбома "Vector V", где я обращаюсь к своим корням», – говорит Дима Билан.

«Три языка — башкирский, русский и кабардинский. Одна песня — об истоках, силе и том, что действительно важно. Это не просто коллаборация, а встреча традиций, культур и голосов, которые звучат вместе — как единое целое», - высказался о совместной песне Билан.