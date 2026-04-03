Артемий Воробьев выпустил рок-марш в честь храброго волынщика

Известный волынщик Артемий Воробьев выпустил новый трек Blue Bonnets Over the Border («Голубые береты за границей»), культовый шотландский марш (слушать трек).

Изначально этот бравый марш, названный в честь традиционного головного убора горцев, был посвящен событиям Второго Якобитского восстания 1745 года — попытке Стюартов вернуть престол по обе стороны границы. Однако в своей версии Артемий Воробьев переосмыслил историю, посвятив ее совершенно иному, но не менее героическому эпизоду.

Вдохновением для новой трактовки стала история волынщика Билла Миллина. 6 июня 1944 года, во время высадки союзников в Нормандии на пляже «Меч», командир 1-й бригады коммандос лорд Ловат, пренебрегая строгим запретом военного времени на использование волынок в бою, приказал 21-летнему Миллину играть. «В военном министерстве заседают англичане, а они шотландцам не указ», — заявил лорд Ловат.

Под аккомпанемент выстрелов, когда вокруг падали раненые и убитые, Миллин продолжал играть, пройдя сквозь ад нормандского побережья. Удивительно, но он выжил. Позже пленные немецкие снайперы признались ему: они видели волынщика, но не стали стрелять, решив, что перед ними сумасшедший.

Артемий Воробьев
Артемий Воробьев

В новой аранжировке Артемия Воробьева Blue Bonnets Over the Border звучит не просто как исторический марш, но как гимн несгибаемой воле, дерзкой отваге и абсолютной бескомпромиссности перед лицом смерти.

