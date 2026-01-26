Polnalyubvi выпустила альбом «Песнь Нимфеи»

Певица Polnalyubvi выпустила свой седьмой студийный альбом «Песнь Нимфеи» (слушать альбом).

Певица называет новый релиз продолжением пластинки «Сказки лесной нимфы» 2020 года. «Песнь Нимфеи» увидела свет менее, чем через год после выхода предыдущей работы Polnalyubvi – «Прощай и люби меня». Альбом «Прощай и люби меня» был выпущен в апреле 2025-го и отличался от привычного стиля Polnalyubvi более тяжелым, рокерским звучанием. На «Песне Нимфеи» певица вернулась к предыдущему стилю.

«Я начала выпускать музыку в 2017. Просто делала своё – народные интонации, баллады, мифы, лес, кинематограф, внутренние миры. Не под формат, не под время, а потому что иначе не умела. И до сих пор не умею.

Забавно наблюдать, как со временем то, что ты выращивал в тишине, вдруг начинают называть «чьим-то стилем» или «похожестью». Ну что ж, значит, поле получилось живое.

История продолжается. «Песнь Нимфеи» — не возвращение и не повтор. Просто следующий круг».

