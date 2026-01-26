Polnalyubvi выпустила альбом «Песнь Нимфеи»

Певица называет новый релиз продолжением пластинки «Сказки лесной нимфы» 2020 года. «Песнь Нимфеи» увидела свет менее, чем через год после выхода предыдущей работы Polnalyubvi – «Прощай и люби меня». Альбом «Прощай и люби меня» был выпущен в апреле 2025-го и отличался от привычного стиля Polnalyubvi более тяжелым, рокерским звучанием. На «Песне Нимфеи» певица вернулась к предыдущему стилю.

Забавно наблюдать, как со временем то, что ты выращивал в тишине, вдруг начинают называть «чьим-то стилем» или «похожестью». Ну что ж, значит, поле получилось живое.

История продолжается. «Песнь Нимфеи» — не возвращение и не повтор. Просто следующий круг».