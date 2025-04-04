Polnalyubvi выпустила рок-альбом

В релизе артистка предстала в новом амплуа. Темы безответной любви, поиска себя и личностного становления здесь раскрываются через энергичное сочетание поп-панка, поп-метала и хардкора.

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«”Прощай и люби меня” — это не просто альбом. Это я, перерожденная. Это мой самый сильный, мрачный и честный материал за всё время. Каждая песня — это эпизод из жизни, которую я прожила на износ. Это не история одной любви — это финал доверия, который взрывается в груди гитарным риффом. Это альбом-удар, альбом-рана, которая не заживает. Но теперь я её не прячу. Я всегда была артисткой, которая поёт про чувства. Но этот альбом — про чувства, пережитые до конца, до рёва, до отказа. “Прощай и люби меня” — это когда ты больше не просишь быть любимой. Ты просто уходишь. И свет не гаснет. Ты и есть свет», — говорит Polnalyubvi.



Polnalyubvi