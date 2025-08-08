Polnalyubvi спела о любимом городе «Давай уедем в Питер»

Санкт-Петербург занимает особое место в жизни певицы: его мосты, мощёные улицы и дворы-колодцы хранят трепетные истории её юности.
«Это песня и про личную историю любви, и про то, как место может стать ее частью. Думаю, у каждого есть такой город, который хранит кусочек сердца. Петербург для меня — не только город, а целая вселенная воспоминаний, первой любви, музыки, дождей… Текст композиции пришел в голову ночью, как это часто бывает со мной. За окном шел дождь, и я вдруг почувствовала, как сильно люблю город, который стал началом моего пути. Это было почти медитацией: тихая комната, теплая лампа и ощущение, что слова сами ложатся в строчки, будто их шепчет сам Питер», — рассказала певица.