Анна Немченко: Наш “Танцпол” теперь по всей стране!

Шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» на один вечер превратилось в сплошной танцпол, когда в студию пришла актриса, певица и блогер Анна Немченко со своим хитом «Танцпол везде» и премьерой новой песни «Замужем». Ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар назвали успех Немченко «музыкальным взрывом», а сама Анна призналась, что не ожидала, насколько громко выстрелит первая песня. Артистка объяснила, что секрет – в огромной и очень вовлечённой аудитории её семейного блога, которая поддерживает каждый новый шаг и буквально «разносит» треки по соцсетям. По словам певицы, она воспринимает это как доказательство того, что простая искренность и позитив способны собрать миллионы просмотров. ​​

«Буквально с первой песни попали в ТОП-10 чартов! Мы просто ведём блог, и у нас очень большая аудитория, любящая, добрая, прекрасная, которой я передаю огромный привет. Вот, и с их такой любовью и поддержкой это произошло».



Анна Немченко

Популярность Немченко как блогера началась с вирусных роликов формата «Попробуй повтори», где она вместе с мужем – режиссером и актером Дмитрием Меняйло – и командой берётся за самые сложные танцы и акробатические трюки, увиденные в сети. После релиза «Танцпол везде» пара запустила новый челлендж: подписчики танцуют под трек, а самых артистичных и креативных героев Анна лично находит в разных городах России и снимает с ними совместные видео. В эфире «Авторадио» певица рассказала, что именно такая живая связь с людьми помогла им даже попасть в шорт-лист премии для супружеских пар, которые открыто транслируют семейные ценности в соцсетях.​​

«Мы снимаем ролики в формате "Попробуй повтори". Я нахожу в интернете какой-то сложный танец или акробатическую фигуру, смотрю и говорю: "Ага, поняла!". И мы всей командой, вместе с Димой, пытаемся это повторить. Мы не пытались специально что-то подсветить или сыграть в "идеальную семью". Мы просто такие, какие есть».​



Анна Немченко

Кстати, Анна Немченко давно известна зрителям как актриса, и в эфире она напомнила о своих ролях в сериале «Наследство», где у неё более комедийный образ, и в мелодраме «Я заберу твою любовь» с выраженной драматической линией. Эти проекты, вышедшие на федеральных телеканалах и онлайн‑платформах, принесли Анне широкую известность, но сейчас она сознательно сосредоточилась на музыке, не исключая новых съёмок в будущем. ​​

Специально для слушателей «Авторадио» Анна не только исполнила «Танцпол везде» вживую, но и представила премьеру трека «Замужем», с которым уже планирует гастрольный флешмоб по свадьбам своих подписчиков.

«Мы решили, что поедем по свадьбам наших подписчиков! Будем снимать с ними челлендж прямо во время торжества», — заявила певица, вызвав бурный восторг ведущих, которые тут же пошутили, что гастроли и питание на год вперед артистке обеспечены. ​