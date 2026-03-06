Вышел альбом «HELP(2)» из новых песен звезд

Лейбл War Child Records представил полную версию своего нового благотворительного сборника HELP(2) с участием звёзд. HELP(2), являющийся продолжением оригинального благотворительного сборника HELP 1995 года, поддерживает глобальную детскую благотворительную организацию War Child UK.

Как и его предшественник, HELP(2) был записан в студии Abbey Road; Джеймс Форд выступил продюсером альбома на этот раз, собрав соавторов для записи в течение одной недели в ноябре 2025 года.

В треклист вошло множество примечательных композиций, включая «Opening Night» от Arctic Monkeys (их первая новая песня с 2022 года), «Flags» с Дэймоном Албарном в главной роли и новый сингл Pulp «Begging For Change».

Также присутствуют Оливия Родриго, исполняющая песню The Magnetic Fields «The Book of Love», Fontaines DC, исполняющая «Black Boys on Mopeds» Шинейд О'Коннор, и новые записи от Кэмерона Винтера, Beabadoobee, Foals, Depeche Mode, Big Thief, Wet Leg, Бет Гиббонс, Арудж Афтаб и Бек, Арло Паркс, The Last Dinner Party, Sampha, Young Fathers и King Krule, а также многих других.

Хотя вся коллекция из 23 треков полна жемчужин, Oasis представили концертную версию, пожалуй, лучшей би-сайд-композиции всех времен. «Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September '25)» включена как в виде отдельной 7-дюймовой пластинки на виниловом релизе HELP(2), так и в качестве скрытого бонус-трека в двойном CD-издании. Трек, записанный в заключительный вечер их семиконцертной серии на Уэмбли в сентябре прошлого года, является первым физическим релизом в рамках долгожданной кампании воссоединения Oasis.

Это также своего рода завершение цикла, поскольку группа представила особую акустическую версию песни «Fade Away» в качестве открывающего трека первого альбома HELP. Тем временем Ноэль Галлахер принял участие в записи этого же альбома в составе группы The Smokin' Mojo Filters (с Полом Маккартни и Полом Уэллером).

В альбом HELP(2) также входит сопутствующий фильм, снятый креативным директором и режиссером Джонатаном Глейзером. Используя концепцию «Создано детьми для детей», Глейзер предоставил детям десятки камер на протяжении всех сессий записи альбома, позволив им снимать каждого артиста в студии без каких-либо ограничений.

HELP(2) Треклист: