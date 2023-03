Arctic Monkeys показали клип, вдохновленный Индианой Джонсом

По сути, клип представляет собой нарезку кадров из разных съемок: закулисных репетиций, промо-роликов и живого исполнения песни на концерте. Режиссером видео «Sculptures Of Anything Goes» стал Бен Чаппелл, неоднократно работавший с группой. Ранее он снял для Arctic Monkeys клипы «Suck It and See», «Four Out of Five» и «Tranquility Base Hotel&Casino».

Песня «Sculptures Of Anything Goes» вошла в седьмой альбом Arctic Monkeys «The Car», релиз которого состоялся в октябре 2022 года. Это уже четвертый клип на песни из альбома – после «There’d Better Be A Mirrorball», «Body Paint» и «I Ain’t Quite Where I Think I Am».



Arctic Monkeys

В трек-листе «The Car» песня «Sculptures Of Anything Goes» - третья по счету. Она появилась из базовой структуры, написанной гитаристом Джейми Куком и барабанщиком Мэттом Хелдерсом на синтезаторе Moog. Опираясь на эту основу, фронтмен Алекс Тернер и написал саму композицию. По стилю она похожа на один из главных альбомов Arctic Monkeys – «AM» (2013).

«Эта песня напоминает мне более пустынную сторону пластинки "AM" 2013 года. Кажется, там еще есть немного той пыли», - говорит сам Тернер.

В интервью Radio X Алекс Тернер рассказал, что «Sculptures Of Anything Goes» претерпела много изменений. Он также раскрыл историю ее названия: оно было вдохновлено сценой из фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы», где Кейт Кэпшоу исполняет песню Коула Портера «Anything Goes» на китайском языке.