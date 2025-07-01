Foo Fighters выпустили кавер панк-хита «I Don't Wanna Hear It»

Foo Fighters изначально записали инструментальные партии в 1995 году, а Дэйв Грол завершил запись вокала в этом году. Под гитары и барабаны фронтмен передает свой лучший стиль Яна Маккея, поддерживая при этом быстрый темп песни.

«Я не хочу этого слышать, все, что ты делаешь, это говоришь о себе, — кричит Грол. - Я не хочу этого слышать, потому что знаю, что все это неправда/ Я не хочу этого слышать, я сыт по горло всей твоей ложью».



Дэйв Грол

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У Грола прочная связь с хардкор-сценой округа Колумбия. Известно, что он написал фанатское письмо Маккею, когда ему было 14, а позже играл на барабанах в группе Scream, которая подписала контракт с лейблом MacKaye's Dischord Records.

«I Don't Wanna Hear It» первоначально появилась на одноименном мини-альбоме группы Minor Threat 1981 года, а затем была включена в их сборник 1984 года Minor Threat.

Foo Fighters выпустили свой одноименный дебютный альбом в июне 1995 года. Последний альбом группы, But Here We Are, вышел в 2023 году.