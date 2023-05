Foo Fighters показали песню с дочерью Дэйва Грола

Сингл стал третьим из предстоящего альбома группы But Here We Are, который выйдет 2 июня.

В отличие от предыдущих новых треков Under You и Rescued, Show Me How не отсылает к первой одноименной пластинке Foo Fighters, а показывает, как музыканты исследуют территорию поп-музыки. В безмятежной композиции о любви и ответственности голос Дэйва гармонично переплетается с вокалом Вайолет. Песню артисты дополнили видео, демонстрирующим завораживающие, навевающие умиротворение пейзажи.



Foo Fighters

На днях Foo Fighters вернулись на сцену в полном составе впервые после смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Так начался тур артистов, который продлится до сентября. На запланированных шоу в качестве ударника выступит Джош Фриз.