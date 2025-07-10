«Похождения повесы» Стравинского появились в «Геликоне» на русском

Когда Стравинский писал «Похождения повесы», ему было 69 лет, и содержательно он был уже довольно далек от себя-революционера времен «Весны священной». Он называл это неоклассицизмом, а ярые коллеги вроде Пьера Булеза называли это «реакцией», и протестовали против возвращения поэзии в оперу, например. Впрочем, и сам Стравинский противоречил самому себе, - декларировал, что музыка играет только себя, сантименты недопустимы и вся поэтика оперы сводится к игре в стили и формы. Но сантиментов в «Похождениях повесы» хватает тем не менее с избытком.



Любовная сцена Тома Рейкуэлла и Энн Трулав

Премьера оперы на либретто великого британского поэта Уистена Одена и Честера Коллмена по гравюрам Уильяма Хогарта случилась в 1951 году в Венеции, на следующий год ее показали в Париже, американская же премьера произошла в 1953 году в «Метрополитен-опере». Сохранилось две записи этой оперы под управлением самого Стравинского — в «Метрополитен» и с Английской национальной оперой.

В России эту англоязычную оперу первыми поставили Борис Покровский и Геннадий Рождественский в Камерном театре на Соколе. Но они не решились на английский текст, и заказали русский перевод Наталье Рождественской (матери Геннадия Рождественского). В 2003-м на Новой сцене Большого театра ее воплотили Дмитрий Черняков и Александр Титов – уже на английском. А дальше — пошло-поехало. В 2019 году опера появилась в Стасике как копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе и Национальной оперой Нидерландов. Летом прошлого года «Похождения повесы» поставили в Пермском театр оперы и балета, зимой — Мариинка в концертном исполнении. И тут уж сам Бог велел поставить ее в «Геликоне», который когда-то начинался с «Мавры», имеет самый большой зал под названием «Стравинский» (в котором и идет опера), а сам Дмитрий Бертман уже дважды ставил ее в Volksoper Wien (2000) и в Финской национальной опере (2016).



Договор Тома Рейкуэлла и Ника Шэдоу

И вот первый вопрос. На каком языке ее петь — английском или русском? Бертман выбрал русский в том самом переводе Натальи Рождественской, и явно просчитался, кажется. Русский содержит куда больше слогов, чем английский, - и отсюда возникают как будто бесконечные речитативы, которых просто нет у Стравинского. Да, превосходный лингвист Оден изначально сочинял в викторианском стиле, и некоторые слова в либретто не существовали в английском языке даже на момент сочинения оперы. Но с экранами для субтитров в «Геликоне» всегда было все в порядке! К тому же в переводе много перестановок слов, из-за чего музыкальные акценты вовсе не совпадают с языковыми. Приходилось специально читать английские субтитры, чтобы «сыграть в голове» изначального Стравинского.



Сцена из спектакля

В опере три акта, но Бертман решился только на один антракт, и по итогу это оказалось вполне оправданным решением. Разрыва сюжета второго акта совершенно не чувствуется. Присущий Бертману декорационный минимализм сквозит сквозь всю постановку: пасторальная сцена любовных песнопений юного Тома Рейкуэлл («рейк» - повеса) и Энн Трулав (truelove – верная любовь) проходят на фоне качелей и некого зеленого кустарника. Роскошная жизнь после отъезда в Лондон — на балконе какого-то закрытого дома и около него на улице (!). Семейная богатая жизнь после женитьбы на Бабе-турчанке — попросту на кровати, которую Том попросту закатывает потом в какой-то ангар-гараж. Сцена на кладбище происходит вовсе на почти пустой сцене, а все страсти в Бедламе (сумасшедшем доме) — вокруг клетки, как для львов в зоопарке. Но нам к Бертману не привыкать.



Том Рейкуэлл и Ник Шэдоу

Самых добрых слов заслуживают певцы. Очень трогателен и эмоционален тенор Даниил Гаркунов в роли Тома Рейкуэлла. Стравинский в «Похождениях повесы» невиданно расщедрился на жирные подношения именно что певцам. Гаркунову есть, что петь, и он буквально купается в этом. Может быть, немного переигрывает, когда чуть ли не козликом скачет в первом акте, после чего довольно трудно воспринимать его разочарование в капитализме в третьем. Но вокально он силен и убедителен. Столь же хороша сопрано Александра Соколова в роли Энн Трулав, - она несет свою лиричность и веру в любовь от начала до конца, после чего ее слова «Том, я клятве верна, но тебе я больше не нужна. Спокойно спи, любимый. Прощай!» воспринимаются особенно трагично.

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Исполнительница роли Бабы-турчанки сопрано Инна Звеняцкая (партия написана для меццо, но ее даже контратеноры поют) тоже отчаянно хороша. И в стервозных, и в комических, и лирических сценах, щедро написанных Стравинским. Женщина в бородой (задолго до Кончиты Вурст!), выступающая в цирках, оказывается женой молодого красавца-миллионера, но сбрасывает бороду и уходит в поисках сценического счастья. Это Звеняцкой разыграно блистательно, как по нотам. Впрочем, по нотам. А вот роль Ника Шэдоу (shadow – тень) в исполнении баритона Константина Бржинского показалась мне чересчур ходульной: то ли Мефистофель, то ли Дьявол, но оба плосковаты. Оттого и вокал будто не понимал, на что именно ориентироваться, - из этой партии можно выжать куда больше эмоций. Вокальные ансамбли - дуэты, терцеты, динамичные ансамбли с хором, наподобие буффонных финалов-стретто, - спеты превосходно.



Энн Трулав

Опера «Похождения повесы» - типичный перевертыш, когда все не так, как кажется. И в этом смысле она куда ближе к постмодернизму. Опера-фантом, опера-призрак. Руины классического искусства, как их видел Стравинский. Поэтому в середине XX века он рисует картины из гравюр XVIII века. Это приводит к неизбежной эклектике. Помимо очевидных отсылок к Моцарту, «Фаусту», трем картам в «Пиковой даме», Генделю, - есть отсылки к Монтеверди, в ариозо Тома в третьем акте звучит цитата из знаменитой арии Орфея в опере Глюка, есть речитативы secco в сопровождении клавесина, цитаты из «Половецких плясок» Бородина, колыбельная Энн Трулав из колыбельной Волховы из оперы «Садко» Римского-Корсакова, и несть им числа. А еще и американские мюзиклы, которых Стравинский наслушался, живя в США.

Давайте честно признаем: в такой ситуации сложнее всего оркестру. Ему надо сиюминутно менять стилистику игры. Оркестр «Геликона» под управлением Валерия Кирьянова пока откровенно не справляется с этими многочисленными напастями. Ему не хватает гибкости, чтобы мимолетно проскользнуть из одной мнимой реальности в другую. Он старается. И, скорее всего, этого добьется со временем. Ладно там медные духовые, с ними все тяжко. Но за струнные я более чем уверен. Пока на премьере они были слишком скованы ответственностью за то, чтобы вообще передать дух Стравинского, а на нюансы отделки сил пока не хватило.



Сцена на кладбище

В целом опера «Похождения повесы» - великая опера времен постмодернизма. Дело даже не в антикапиталистическом посыле, когда главный герой при деньгах разочаровывается в мироустройстве. Тут есть и пиар-акции, когда Ник Шэдоу уговаривает Тома жениться на женщине с бородой, чтобы «показать свою свободу» (ничего не напоминает?). Стравинский написал оперу, где мир показан цинично как он есть, пусть немного и плакатным слогом, цитируя классиков, - а затем в финальной сцене, срывая маски, выдал моралите «жертвы дьявола всегда найдутся среди людей» в духе «Дон-Жуана» Моцарта. Кстати, Бертман мог бы активнее использовать тему отстранения Брехта, но счел нужным ограничиться минимумом.



Сцена в Бедламе

Кажется, постановку «Похождений повесы» ждет счастливая сценическая судьба. Особенно, если перестроится оркестр и станет куда гибче. Вокальные партии тут прекрасны, очень хорош и хор. А тема желания быстрого обогащения без усилий сегодня скорее даже более актуальна, чем во времена Стравинского.

Вадим ПОНОМАРЕВ