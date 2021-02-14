«Тоска» появилась в «Геликон-опере»

В истории постановок на мировых оперных сценах «Тоска» приобрела огромное количество различного рода штампов, и тем интереснее задача для Дмитрия Бертмана создать своё.



«Тоска» в «Геликон-опере»

Как вспоминает режиссёр, после посещения дома-музея Пуччини в Торре дель Лаго личность композитора раскрылась для него с неожиданной стороны, перевернув все прежние представления. Чего стоит дом композитора, о котором вспоминает Дмитрий Бертман:

«Когда я увидел гостиную, спальню, погребальную, где в смежных комнатах похоронены его мать и он сам, когда я увидел коллекцию оружия (а Пуччини собирал оружие с остатками крови, потому что был охотником, и после того, как убивал, не смывал кровь), когда узнал о подробностях его личной жизни, - я сразу начал вспоминать сцену допроса Каварадосси. В любой опере Пуччини - жёсткая сумасшедшая драматургия и экстремальные обстоятельства. Но при этом - потрясающая музыка. Она вся - саундтрековая».

Исторический фон, а это знаменитая битва Наполеона при Маренго, чётко очерчивает время действия: день, вечер и раннее утро 17 и 18 июня 1800 года, как и прописано в пьесе В. Сарду «Тоска». В центре сценического действия - любовный треугольник из художника Марио Каварадосси (Игорь Морозов), певицы Флория Тоска (Алиса Гицба) и глава тайной полиции барона Скарпиа (Михаил Никаноров).



Каварадосси (Игорь Морозов) и Тоска (Алиса Гицба)

Тоска влюблена в художника Марио Каварадосси, но интуиция подсказывает ей, что есть соперница, юная дева, черты которой просматриваются на портрете Марии Магдалины. Над этой картиной работает Марио. Это приводит в ярость Тоску, и она устраивает сцену ревности своему возлюбленному. Каварадосси меж тем помогает сбежавшему из тюрьмы Анджелотти, которого ищет Скарпиа. В результате Марио оказывается за решёткой, его пытают. Тоска слышит стоны своего возлюбленного. Отчаяние толкает Флорию к любящему её Скарпиа с мольбами отпустить Каварадосси.

Скарпиа не отказывает в просьбе Тоске, но с условием обладания ею. Он обещает, что художника расстреляют холостыми патронами. Тоска соглашается, но попав в объятия Скарпиа, не выдерживает и убивает его. Марио в ожидании казни. Тоска обнадёживает возлюбленного, будучи уверенной, что стрелять будут холостыми патронами, как ей обещали. Однако выстрел уносит жизнь Марио. Меж тем, жандармы обнаруживают мёртвого Скарпиа. Они хотят схватить Тоску, но она предпочитает смерть.



«Тоска» в «Геликон-опере»

Если представить взаимоотношения героев схематически, то каждая пара содержит общий элемент, который именуется - ложь. Скарпиа - Тоска, Марио - Тоска, Скарпиа - Марио: в каждой паре, как в одну, так и в обратную сторону, есть ложь и насилие. Результат взаимодействия трагический. Все гибнут.

В режиссёрском прочтении Бертмана неожиданной предстаёт роль Скарпиа. Герой при хорошей, полезной для общества должности, работу выполняет честно, любит Тоску (в это зритель верит). Да, Скарпиа пытается добиться ответных чувств Тоски, используя ложь, и терпит крах.



Скарпиа (Михаил Никаноров) и Тоска (Алиса Гицба)

Марио не прочь приударить за молоденькой девушкой, и это вносит разлад в, казалось бы, безоблачные отношения героя с Тоской. Погибает Марио тоже как жертва лжи: обещали стрелять холостыми, а выстрелили настоящими зарядами. Тоска в финале принимает смерть как уход от лжи. Таков трагический финал историй взаимоотношений, построенных на зыбком фундаменте лжи и обмана.



Тоска (Алиса Гицба)

Среди прекрасных исполнителей в этой опере справедливым будет начать с Алисы Гицбы в партии Тоски. Певица, находясь на сцене с первого и до последнего звука музыки, во всех положениях спектакля была естественна, органично проживая жизнь своей героини. Это большой успех певицы в столь многогранной партии.

Очень приятно было слушать Игоря Морозова в знаковой теноровой партии Марио Каварадосси. Певец не только блестяще справился с вокальной составляющей своей роли, но и достоверно представил все перипетии сценического проживания пути своего героя.

Особняком стоит барон Скарпиа в исполнении Михаила Никанорова, эдакий идеальный во всех отношениях человек, при опасной должности, касающейся жизни людей. Сколько таких Скарпиа вокруг, в нашей современной жизни... Образ во всех отношениях удался Михаилу Никанорову!



«Тоска» в «Геликон-опере»

Вёл спектакль дирижёр-постановщик Валерий Кирьянов. Атмосферу трагического действа на сцене мастерски представили художник-постановщик Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, художник по свету Дамир Исмагилов.

Новая и очень яркая работа театра «Геликон-опера», с которой можно поздравить всех причастных.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Антон ДУБРОВСКИЙ



«Тоска» в «Геликон-опере»



«Тоска» в «Геликон-опере»