Юрий Башмет: В наше сложное время очень важно провести фестиваль Чайковского!

Генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко рассказал о том, что уже найден очень успешный формат проведения фестиваля в Клину.

«У нас очень удачный формат был найден три года назад: концерты на большой поляне, в Сестрорецком парке, академия и мастер-классы, выступят стипендиаты губернатора Московской области, будет школа молодых журналистов. И впервые мы попробуем масштабную историю — на поляне перед усадьбой Демьяново мы проведем «Ночь с Чайковским» с участием «Новой России» и солистов музыки и балета. Это будет 9 июля. С новой программой выступит «Геликон-Опера». Денис Мацуев 1 июля откроет Вторым концертом Рахманинова, и компенсируем Первой симфонией Чайковского. Покажем «Сказ о Борисе и Глебе» Александра Чайковского с пятью хорами, а в Клину 8 июля даже будет шесть хоров. Везде, где мы его показывали, он вызывает необычайный восторг у публики. Даже без рекламы проданы 75% билетов на фестиваль, но еще билеты есть. В Демьяново вход будет бесплатно, там поле позволяет разместить 5 тысяч зрителей. И на концерты в Сестрорецком парке вход бесплатный», - рассказал Гринченко.

Художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Юрий Башмет сказал, что очень важно проводить фестиваль Чайковского в это сложное время.



Юрий Башмет

«Я думаю, что в этом году особенно важно в связи с общей ситуацией, о которой мы все знаем, - есть фестиваль Петра Ильича Чайковского. Программа очень интересная, каждый концерт имеет свое неповторяющееся лицо. Сам факт проведения фестиваля приобрел новое мощное значение. Я даже думал, что надо бы в программу фестиваля включить произведения других композиторов — Шопена, Баха, Шуберта, - потому что речь идет о борьбе хорошего и плохого. Фестиваль становится значимым явлением в нашей жизни. И даже если бы не было, Чайковский это переживет. Как и Моцарт, и Бах. Это рикошетом скажется на нашем фестивале, но и мы переживем. Те, кто отказывается от русской музыки, лишают себя сердца и души. Становятся бедными. Мне их жалко. Мы богаче становимся, а они беднее. Намного! На фестивале будут живые концерты, откровения, настрой, который позволяет быть музыкантам импровизаторами, а зрителям — соучастниками действа. Слушатели устремляются на концерты классической музыки, везде полные залы, приходят взрослые с детьми. Изголодались по живой музыке. Я очень люблю нашего слушателя, чувствую любовь с их стороны, и это взаимно. В Клину публика приходит на концерты фестиваля как в церковь. Именно там Чайковский написал Шестую симфонию «Патетическую». Я видел оригинальную партитуру, у Чайковского над каждой черточкой 3-5 вариантов нот! Видно, как он размышлял, менял, додумывал. А когда слушаешь, - все само собой, как и должно быть, гениально. Приятно, что министр культуры Московской области — пианист. Думаю, что с музыкой в области все будет в порядке. Я жду встречи с той публикой, которая искренне любит свой дом, свою страну, музыку Чайковского… »





Генеральный директор – художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера", народный артист РФ Дмитрий Бертман предложил идею сделать из Клина наш собственный Зальцбург.

«Я считаю, что этот фестиваль — душа нашей жизни. 8 лет назад приезжал Рикардо Мути, и открывал первый конкурс. Наш театр каждый год принимает в нем участие. Помню, как мы играли Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», из-за дождя спектакль останавливался двенадцать раз. И каждый раз, когда выходила Фата Моргана, - начинался дождь. И я понял, что не надо было играть Прокофьева перед Чайковским, клинская природа протестует. Я обожаю Клин, музей, уникальнейший архив Чайковского. Не все знают, что не Модест писал либретто опер Чайковского, он лишь ставил подпись, чтобы получать гонорары. Там множество диссертаций можно защитить по творчеству Чайковского. Мечтаю, чтобы в Клину появился полноценный концертный зал. Чтобы можно было круглогодично проводить тут фестивали. Чтобы со всего мира приезжали туда люди изучать творчество Чайковского. Чтобы Клин стал вторым Зальцбургом, он ведь тоже небольшой городок в Австрии. Но знаменит на весь мир. Так что этот фестиваль должен светиться всеми лучами солнца. Мы сыграем концерт «Планета Чайковского» с фрагментами его опер и кантат, в нем примут участие лучшие голоса нашего театра», - рассказал Бертман.

Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский поддержал идею превратить Клин в наш Зальцбург.

«В позапрошлом году у меня был концерт, я только вышел из больницы после ковида. Играли вокальный цикл, вариации на темы Мокроусова. И играли это в кабинете Чайковского. Сначала был страх — приходить к настоящему Чайковскому. Но потом показалось, что он отнесся к моей музыке «прилично». Я поддерживаю идею превратить Клин в наш собственный Зальцбург! Я видел, с каким энтузиазмом и любовью слушали зрители музыку. Тем более, что многие сюда приезжают из Москвы и всех концов области. Благо ходят поезда «Ласточка» и есть скоростная автотрасса М11».

Директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов подчеркнул важность

«Для музея этот фестиваль - огромное событие. Музей - это огромное пространство. И мемориальный дом, и выставочные площадки, одна из выставок откроется вместе с начало фестиваля, это выставка фарфора в связи с музыкой. Прадед Чайковского по материнской линии работал на Мейсенской фарфоровой мануфактуре. В Клину любят и ждут этот фестиваль. В этом году мы даже не успели вывесить афишу на сайте, как он обрушился под натиском желающих купить билеты. А когда сайт заработал - билетов уже не осталось. Так в Клину любят фестиваль Чайковского!», - заявил Игорь Корнилов.