«Геликон-опера» объявила планы на 33-й сезон

Уникальный проект театр осуществляет совместно с телеканалом «Россия-Культура» при поддержке друзей и партнеров – компании «Металлоинвест» и ее генерального директора Назима Эфендиева. Съемки пройдут с 16 по 26 августа в исторических залах особняка княгини Евгении Федоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой на Большой Никитской улице, где располагается театр, и завершатся в день 80-летия со дня смерти Сергея Ивановича Зимина, который в начале прошлого века внес огромный вклад в культурную жизнь Москвы, и, конечно, особняка на Большой Никитской. Впервые с 1982 года опера будет создана как художественный фильм, действие которого происходит в разных локациях, интерьерах и декорациях. Режиссеры – народный артист России Дмитрий Бертман и Валерий Спирин, дирижер – Валерий Кирьянов. Ассистенты режиссера – лауреат Премии Москвы Илья Ильин и заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов.

В конце августа «Геликон-опера» отправляется в гастрольный тур в Ханты-Мансийский округ-Югра, где 26 августа в Концертно-театральном Центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске геликоновцы представят оперу «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, а 28 и 30 августа в Центре культуры «Югра-Презент» в Югорске и в Сургутской филармонии будет исполнена опера «Алеко» С. В. Рахманинова. Дирижер спектаклей – маэстро Валерий Кирьянов. Гастроли организованы по инициативе губернатора Ханты-Мансийского округа-Югра Натальи Комаровой. Гастроли пройдут в рамках Федерального проекта Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта «Большие Гастроли» в программе «Ведущие театры». Обе оперы – бриллианты мировой сцены, пользуются огромным успехом и любовью зрителей в разных городах нашей страны и за рубежом. Гастроли театра «Геликон-опера» приурочены к проведению акции «Культура России», посвященная Году культурного наследия народов России.

28 августа в «Геликоне» на сцене зала «Стравинский» традиционно пройдет церемония открытия Третьего Национального чемпионата творческих компетенций ARTMASTERS. Среди экспертов чемпионата – технический директор «Геликон-оперы» Ростислав Протасов.

В День знаний, 1 сентября, в «Геликоне» состоится старт II Молодежной программы оперных артистов, организованной АНО «Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив «Арт-Гелиос» и театром «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации. Первая Молодежная программа (сезон 2020/2021) стала очень успешной: ее участники получили огромный профессиональный опыт, приобрели уникальные актерские и вокальные навыки и успешно реализуют их в дальнейшей сценической жизни на ведущих сценах российских театров, а сопрано Елизавета Кулагина была принята в труппу «Геликона».

Участниками Второй Молодежной программы оперных артистов стали: Марина Ерёмина, Валентина Правдина, Александра Соколова, Софья Цыганкова, Алёна Михаевич, Екатерина Шпильман, Владислав Чижов, Андрей Булгаков, Дмитрий Чернов и Андрей Чеснов. Молодых певцов ждут занятия с педагогами-коучами, мастер-классы с выдающимися деятелями культуры, познавательные экскурсии и посещения лучших учреждений культуры, и, конечно же, участие в репертуарных спектаклях и концертах театра. Главными творческими кураторами программы станут народный артист России Дмитрий Бертман и звезда мировой оперы заслуженная артистка России Марина Мещерякова.

1 сентября театр «Геликон-опера» отправляется в Белгород на фестиваль «Белгород в цвету», где впервые в истории города представит жителям оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» под управлением народного артиста России, маэстро Евгения Бражника. Фестиваль «Белгород в цвету» проходит при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, компании «Металлоинвест» и личном содействии её генерального директора Назима Эфендиева. Показ спектакля «Евгений Онегин» состоится 2 сентября в формате open air на Соборной площади, где будет сконструирован настоящий театральный зал. Вечером 3 сентября там же пройдет грандиозный гала-концерт «Оперный маскарад» с участием солистов «Геликона» и Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии, которым будет дирижировать молодой маэстро Филипп Селиванов, лауреат Первой премии и обладатель Золотой медали Международного конкурса имени С. В. Рахманинова.

2 и 3 сентября геликоновцы примут участие в культурно-просветительском проекте «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле: заслуженная артистка России Ксения Вязникова и ее ученик, выпускник Первой Молодежной программы оперных артистов театра «Геликон-опера» Сослан Кусов выступят в концертах на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева и в Замке Шереметева.

В новом сезоне «Геликон» продолжит успешное и плодотворное сотрудничество с Министерством культуры Московской области. 3 сентября на фестивале «Антоновские яблоки» в подмосковной Коломне «Гостиная Людмилы Жумаевой» представит программу «Я помню вальса звук прелестный».

Традиционно геликоновцы принимают участие в важном культурном проекте «Русская опера у стен монастыря», который ежегодно проходит в подмосковных городах при поддержке Министерства культуры Московской области в рамках программы Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье». В этот раз в подмосковных городах Сергиев Посад (3 сентября, на площади у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры) и Серпухов (4 сентября, на Соборной площади Успенского монастыря) театр представит спектакль «Садко» Н.А. Римского-Корсакова в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана. За пультом оркестра театра – главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов. Режиссер – заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов. Начало спектаклей в 18 часов.

6 сентября на сцене зала «Стравинский» состоится премьера спектакля «Уральский сказ. Хозяйка Медной горы» в постановке Константина Уральского на музыку Кирилла Волкова, которую представит давний партнер «Геликона» – Государственный академический театр танца «Гжель». 7 сентября артисты театра «Гжель» покажут сольный концерт «Танцевальный калейдоскоп».

В этом году Москва отмечает 875-летие, и в честь юбилейного Дня города «Геликон-опера» подарит москвичам праздничный выпуск «Гостиной Людмилы Жумаевой». 10 сентября в Белоколонном зале княгини Шаховской для гостей театра прозвучит программа «Я иду, шагаю по Москве».

13 сентября также в Белоколонном зале пройдет мини-спектакль «О вечной любви», посвященный истории двух выдающихся композиторов Иоганнеса Брамса, Роберта Шумана и их Музы, пианистки Клары Вик. В роли Клары Вик выступит солистка театра «Геликон-опера», заслуженная артистка России Светлана Создателева. Режиссер – лауреат премии Москвы Илья Ильин, сценарист – Марина Скалкина.

28 сентября – премьера 33-го сезона, опера Дж. Пуччини «Богема». Постановку готовит творческая молодежь под художественным руководством автора проекта народного артиста России Дмитрия Бертмана, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Весной 2022 года «Геликон» объявил конкурс, в результате которого Конкурсная комиссия, возглавляемая народным артистом России Дмитрием Бертманом выбрала лучших из более чем 100 человек. К постановке «Богемы» в качестве режиссеров приступят лауреаты Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» разных лет Елизавета Корнеева, Дмитрий Отяковский, Михаил Сабелев, Ляйсан Сафаргулова, художником-сценографом станет Ирина Сид, художниками по костюмам – Федор Архипов и победитель Национального чемпионата творческих компетенций ARTMASTERS Елизавета Холмушина, художник по свету – победитель Национального чемпионата творческих компетенций ARTMASTERS Максим Греллер. Курировать художников-постановщиков будет заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов. Музыкальным руководителем постановки станет маэстро Филипп Селиванов. Хореограф – Ксения Лисанская, хормейстер – заслуженный артист России Евгений Ильин. Серия премьерных показов на сцене зала «Стравинский» продлится с 28 сентября по 2 октября.

29 сентября театр присоединится к акции, инициированной Фондом Евгения Миронова «Театральная инициатива» и поддержанной Департаментом культуры города Москвы. Весь сбор от продажи билетов на спектакль «Богема» Дж. Пуччини будет перечислен на поддержку Мариупольского драматического театра.

В сентябре–ноябре 2022 года Министерство культуры России и Ассоциация музыкальных театров проводят Седьмой фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». «Геликон-опера» в своих стенах традиционно принимает театры из Санкт-Петербурга («Санктъ-Петербургъ Опера», Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл», театр «Зазеркалье»), Музыкальный театр Республики Карелия и Волгоградский музыкальный театр. 1 октября гостям фестиваля «Видеть музыку» геликоновцы представят свой премьерный спектакль «Богема» Дж. Пуччини. Закрытие Седьмого фестиваля «Видеть музыку» состоится 6 ноября в театре «Геликон-опера».

6 октября в «Геликоне» пройдет культурная программа Каспийского Экономического форума, организованного Правительством Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.







14 октября театр проведет праздничный концерт для членов общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

29 и 30 октября премьерой двух балетных спектаклей в «Геликоне» завершится празднование юбилейного года выдающегося представителя балетной династии, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. «Вечер одноактных балетов Михаила Лавровского» объединит две блистательные работы мастера – балет «Две женщины», поставленный по мотивам пьесы И.С. Тургенева «Месяц в деревне» на музыку Сергея Баневича, и балет «Амок» по одноименной новелле Стефана Цвейга на музыку молодого московского композитора Александра Симоненко. Режиссеры-постановщики – народный артист СССР Михаил Лавровский и его сын Леонид Лавровский-Гарсия, дирижер-постановщик – народный артист России Феликс Коробов. Среди исполнителей – звезды балета Мария Александрова и Владислав Лантратов, Александр Волчков и Марианна Рыжкина. Проект состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В ноябре культурное сообщество нашей страны отмечает юбилей телеканала «Россия-Культура», которому исполняется 25 лет. 1 ноября состоится показ спектакля «Аида» Дж. Верди для сотрудников, гостей и друзей телеканала «Россия-Культура», который в течение многих лет является главным информационным партнером «Геликон-оперы». В ноябре телеканал осуществит съемку «Аиды», премьера которой стала одним из главных событий прошедшего театрального сезона Москвы, для трансляции в эфире.

17 ноября в Белоколонном зале княгини Шаховской друг театра, заслуженная артистка России Нина Шацкая приглашает на концерт русских романсов «Не пробуждай воспоминаний».

В декабре пройдут традиционные Рождественские балы и знаменитая «Летучая мышь» И. Штрауса.

В январе продолжат сезон детские новогодние представления. В 2023 году маленьким зрителям и их родителям будет представлен музыкальный спектакль «Школа Снегурочек» в постановке лауреата Премии Москвы Ильи Ильина на музыку заслуженного артиста России Александра Покидченко. Показы новогодних представлений пройдут с 3 по 8 января 2023 года в 12 и в 15 часов. Как всегда, ребят ждут интересный спектакль, интерактивная программа в фойе театра и оригинальные новогодние подарки от партнера театра – Музея истории со вкусом «Коломенская пастила».

27 января на сцене зала «Стравинский» пройдет традиционный Вечер Памяти жертв Холокоста. В этом году творческая программа будет создана совместно с лауреатами и победителями Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».

С 17 по 19 февраля к 210-летию со дня рождения А.С. Даргомыжского в «Геликоне» покажут спектакль «Каменный гость».

Веселый традиционный «Девичник» ждет зрителей 23 февраля, а «Мальчишник» – 8 марта.

22 февраля на сцене Белоколонного зала княгини Шаховской будет представлена вторая премьера сезона, опера Джан Карло Менотти «Медиум» в постановке заслуженного работника культуры России, лауреата Премии Москвы Ильи Ильина. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра Валерий Кирьянов, художник по декорациям и костюмам – заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов.

Следующая премьера – детский музыкальный спектакль «То, не знаю, что», совместная работа Ильи Ильина и сценариста Марины Скалкиной – продолжение всем полюбившегося детского музыкального спектакля «В гостях у оперной сказки», ждет юных меломанов 11 марта в зале «Стравинский». На сей раз злые сказочные герои впервые в жизни решают сотворить доброе дело – вернуть ребятам забытые ими сказки.

После долгого перерыва весной на сцену «Геликон-оперы» вернутся знаковые для театра спектакли «Борис Годунов» М.П. Мусоргского и «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича.

Свой 33-й День рождения «Геликон» отпразднует в апреле серией праздничных гала-концертов.

В 2023 году весь мир отмечает 150-летие со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. «Геликон» не мог остаться в стороне, и, помимо участия в совместных мероприятиях, организуемых Музеем-заповедником С.В. Рахманинова «Ивановка» на территории музея в Тамбовской области, в стенах театра проведет фестиваль «Рахманиновский апрель в «Геликоне». В рамках фестиваля в Белоколонном зале княгини Шаховской состоятся показы спектакля «Алеко», а затем в исполнении геликоновцев прозвучат «Литургия Иоанна Златоуста» и «Колокола».

Театр завершит 33-й сезон премьерой оперы П. Масканьи «Сельская честь» в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана. Премьера состоится 28 июня в зале «Стравинский». Дирижер-постановщик – народный артист России Евгений Бражник, художники-постановщики – заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.

Новые встречи в проектах «Гостиная Людмилы Жумаевой», #Jazzкафе и #PRODIGY.kids будут проходить ежемесячно в течение всего сезона. Также благотворительный проект «Мы вам поможем!» продолжит встречи в формате онлайн, первая встреча состоится уже 3 сентября.

Прошлый сезон прошел под лозунгом «Геликон» любит, «Геликон» обнимает, «Геликон» ждет», и эти слова полностью отразили то, что происходило в стенах театра. События 32-го сезона стали яркими и живыми иллюстрациями слогана и охватили сотни тысяч людей, подтвердив, что театр сегодня – это мощная созидательная, объединяющая людей всей планеты сила. В 33-й сезон театр вступает с новым слоганом – «Под сказочным небом «Геликона».