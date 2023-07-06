Фестиваль Чайковского закрыли «Геликон» и Большой театр

В самом «Геликоне» опера вышла еще в 2007 году в постановке Дмитрия Бертмана, и с неизменным успехом идет до сих пор. Рядом с домиком Чайковского было бы странно исполнять ее на итальянском, учитывая то, что Петр Ильич настолько восторгался Моцартом и называл его «высшей, кульминационной точкой, до которой красота досягала в сфере музыки», что собственноручно в 1875 году сделал перевод «Свадьбы Фигаро» на русский язык. И очень корректно сделал. Русский текст идеально ложится на музыкальную ткань оперы.



Валерий Кирьянов

Версию semi stage подготовили режиссер Ростислав Протасов и художник по свету Кирилл Нилов, за пультом оркестра - маэстро Валерий Кирьянов. В силу того, что большинство декораций невозможно было привезти в музей Чайковского из-за скромной сцены, получилась эдакая дорожная версия с минимумом декораций, а вот все сцены и действие сохранены в полном размере, да и продолжительность спектакля не изменилась, все те же три часа.



Сцена из спектакля

Некоторые певцы впервые участвовали в «Свадьбе Фигаро», но костяк все же сохранился. Это сплошь премьеры театра Дмитрий Скориков, Софья Цыганкова, Анна Пегова, Константин Бржинский, Валентина Гофер, Екатерина Облезова, Михаил Гужов, Виталий Фомин, Алексей Егоров, Александра Соколова и Александр Чуев. А также хор и оркестр театра.



Фигаро (Дмитрий Скориков) и Графиня Альмавива (Анна Пегова)

Честно говоря, я много раз видел этот спектакль в разных составах, и каких-то существенных изменений не заметил. Канва полностью сохранена, разве что декораций минимум. Выделилась, конечно, меццо Валентина Гофер — ей досталась роль паренька Керубино! У нее короткая стрижка и полетный голос (за плечами — Дуняша в «Царской невесте» и Лаура в «Иоланте» и «Каменном госте»), - она справилась по полной. К тому же ранее она пела Князя Орловского в «Летучей мыши» Штрауса, так что навык уже есть. И спела она блистательно, и была очень деятельна на сцене.



Керубино (Валентина Гофер)

Что касается собственно Фигаро в исполнении Дмитрия Скорикова, то он абсолютно на своем месте. Может быть, немного потерял в эмоциональности за все эти годы, но поет чисто и убедительно. Сюзанна в исполнении Софьи Цыганковой отыгрывает все комичные ситуации, и в целом тоже на своем месте.

А завершился фестиваль Чайковского в Клину перенесенным из-за известных событий балетом «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина от Большого театра. Тоже пришлось перестраиваться из-за небольшой сцены, так что декораций был самый минимум. И под фонограмму. Но все получилось.

«В таких условиях мы почти никогда не выступаем, - рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Привыкли к шикарным залам, шикарным сценам во всем мире. Мы впервые дали согласие станцевать на открытом воздухе в очень суженном для нас пространстве. Но это святая земля, это потрясающее место. Под открытым небом мы часто выступаем, но пространство сцены тут очень мало. Мы на днях будем показывать «Анну Каренину» в Ясной Поляне, и там строят практически сцену Большого театра. А тут все связано с усадьбой. Я понимаю, что тут построить большую сцену невозможно. Мы стараемся».

Итоги IX международного фестиваля искусств П.И. Чайковского подвел генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

«Очень приятно видеть этот зрительский ажиотаж, и мы пришли к тому, что ни на один концерт у нас не остается свободных мест в продаже. Даже переносы концертов с выходных на будни (перенес МХТ, перенес Большой театр) привели к тому, что у нас очень небольшие сдачи билетов, просто у людей есть какие-то планы. Это было 100-120 мест, и все эти билеты были допроданы. Это говорит о том, что зритель фестиваль ждет, любит и ценит. Программа получилась, как нам говорят, замечательная и сбалансированная. Мы каждый год стараемся сделать ее сбалансированной. Приятно, что много нового произошло в этом году. И Большой театр впервые приехал, и МХТ впервые приехал с проектом, который мы с ними придумали в январе. И Ильдар Абдразаков впервые тут выступал, и Петр Востоков впервые. Мы всем довольны, вот честно. А дальше есть напряженный момент, что следующий фестиваль — десятый. И нам нужно поднапрячься, чтобы он был по-настоящему особенный. Размышляем, как сделать его правильным. Всего этот фестиваль собрал около 8 тысяч зрителей. Я тут езжу на такси, и таксисты мне рассказывают, какие события происходят на их фестивале, я очень люблю такие моменты».

От себя сказал директор музея-заповедника Игорь Корнилов:

«11 насыщенных дней проходил наш фестиваль. Шесть концертов здесь, на основной площадке. Концерты в Сестрорецком парке, музее, мемориальной гостиной. Академия Башмета, школа молодого журналиста, открытие двух выставок. Это основные события, которые проходили в эти насыщенные 11 дней. Никакие внешние коллизии не помешали провести нам этот фестиваль и выполнить свои обязательства перед зрителями».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО