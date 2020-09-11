«Геликон-Опера» открылась «Каменным гостем»

Карантинный — потому что он появился в карантин, и выбран был, по словам худрука Дмитрия Бертмана, именно по причине камерности. Тут нет хоров, число артистов на сцене предписано заранее — их ровно девять (когда роли монаха и каменной статуи объединены), не считая оркестра. А еще это задорно: не блистающий мелодиями или эффектными дуэтами «Каменный гость» для оперной сцены редок и нелюбим, чем не вызов? «Конечно, никто не станет этого слушать», - говорил про свой формалистичный эксперимент с пропеванием речитативами полного текста Пушкина из «Маленьких трагедий» сам Даргомыжский.



Дмитрий Хромов (Дон Жуан)

Сегодня обороты речи диалогов Пушкина слушаются гораздо более дико, чем у гораздо более раннего Шекспира: «А виновата ль я, что поминутно...» Римский-Корсаков изрядно дописал оркестровую партитуру после смерти Даргомыжского, она скрашивает скудный минимализм вокальных партий. Хотя от интродукции Римского-Корсакова все-таки Бертман отказался. Тогда на первый план выходит интонирование.



Валентина Гофер (Лаура) и Дмитрий Янковский (Дон Карлос)

«Опера написана для артистов-певцов. И если в других операх можно выйти за счет мелодий, дуэтов, постановочных эффектов, большого количества певцов, - то здесь мясом этого блюда является талант артиста. Крупный план артиста — это сейчас невероятно нужно. Обратить внимание на глаза, на мысли, - это сегодня важно», - сказал на премьере Дмитрий Бертман.

Понимать это — одно, а осуществить — совсем другое. Безусловно, у «Геликон-Оперы» есть прима Наталья Загоринская, которая отчаянно хороша и в пении, и в актерской игре. Но большинство других певцов «Геликона» нещадно кривляется и хлопочет лицом в других спектакля театра. Вывести их на крупный план - проигрыш в войне. А других артистов у театра нет. И педагогов по актерскому мастерству на карантине не привлечешь.



Сцена с участием Дмитрия Хромова (Дон Жуан) и Дмитрия Овчинникова (Лепорелло)

Так и случилось. Уже первая сцена с участием Дмитрия Хромова (Дон Жуан) и Дмитрия Овчинникова (Лепорелло) показывает очевидную условность диалогов, штампы и мимические маски артистов. Они не живут, они изображают. Они ждут своего вступления, по глазам видно. А музыка тут никак не спасает. Появляются эффектная сама по себе Валентина Гофер (Лаура), все три ее гостя — Виталий Фомин, Николай Меликов и Андрей Орехов — и не пропадает чувство неловкости от того, что все они вроде бы хороши, но явно не отсюда. Ужимки, несмешные шутки, неестественные позы.



Сцена с участием Дмитрия Хромова (Дон Жуан) и Дмитрия Овчинникова (Лепорелло)

Ситуацию спасает сначала Монах (Алексей Дедов), он же Статуя попозже, - но за счет накинутого на лицо капюшона и более естественного интонирования. Затем к спасению подключается Дмитрий Янковский (Дон Карлос) — образ мрачного мачо отработан им в других спектаклях. Наконец, является Донна Анна — Наталья Загоринская, и только после ее появления начинаешь верить во всю эту историю. Загоринская снимает все вопросы. Она не просто органична, она живет историей вдовы, которую соблазняет убийца мужа. Ей можно верить, не обращая внимания на досадные кривляния вокруг. Она наполняет жизнью все предыдущие трафареты, ей невозможно не сопереживать. Еще одна блистательная роль Натальи Загоринской.



Дмитрий Хромов (Дон Жуан) и Наталья Загоринская (Донна Анна)

Жаль, что в России сейчас нет прекрасного режиссера Анатолия Васильева, он и его команда прекрасно умели снимать театральные штампы и зажимы у почти любого артиста. Его рецепты очень бы пригодились для такой диковины, как «Каменный гость».



Наталья Загоринская (Донна Анна) и Монах (Алексей Дедов)

А вот с пением все куда более оптимистично. Главный герой в исполнении тенора Дмитрия Хромова звучит убедительно и полетно, насколько это допускает туговатая партитура, хотя не всегда точно интонирует (что важно именно тут). Совершенно хорош Дмитрий Янковский — его громогласному баритону тут есть, что петь, и есть, где дать трагической горечи в голос. Он не песочит, а легко лавирует между перепадами настроения Дона Карлоса.



Валентина Гофер (Лаура) и Дмитрий Янковский (Дон Карлос)

И Валентина Гофер жонглирует своим меццо аки фокусник. Ее Лаура в концепции Бертмана — не столько актриса, сколь привычная нам инстаграм-эскортница, клянущаяся в любви очередному ближнему своему. Тем интереснее слышать полетные ноты в духе бельканто, и эту искрящуюся смену интонаций. К вокалу никаких претензий, восходящая звезда.



Валентина Гофер (Лаура)

Для Дмитрия Овчинникова в роли слуги Лепорелло сюжет Пушкина предполагал самые роскошные возможности и вариативности. Но все свелось к ерничанию и отработке реакций Дон Жуана, увы. Зачастую даже титры не помогали понять, о чем и с каким посылом поет его герой. А ведь он чудесный бас, достаточно вспомнить его Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике».



Наталья Загоринская (Донна Анна) и Дмитрий Хромов (Дон Жуан)

Для Натальи Загоринской слов нет. Ее Донна Анна просто такова, какова она должна быть. Это исполнение встает вровень с легендарными исполнениями Галины Вишневской и Тамары Милашкиной. Диапазон, тембр, страсть и отчаяние. Необходимо выпустить аудио-версию оперы даже только ради фиксации работы Загоринской.

Как режиссер, Дмитрий Бертман остался в привычной для себя манере евро-минимализма. Смена фигур показывает череду приступок, прозрачных полусфер-сидений в духе IKEA, статуэток-голограмм. Герои максимально обезличены во времени, костюмы Аллы Шумейко унифицированы по функционалу действующих лиц. Очевиден посыл к тому, что все это могло происходить в наше время, но архаичность литературных диалогов Пушкина заставляет соблюдать дистанцию.



Сцена убийства Дон Карлоса

Работа же оркестра «Геликона» под управлением Михаила Егиазарьяна заслуживает отдельного упоминания. Егиазарьян очевидно был поставлен перед дилеммой найти компромисс между речитативностью вокальных партий и некоторой неловкостью партитуры Римского-Корсакова. Он справился. И динамика, и тембровый баланс между певцами и оркестром оказался соблюден идеально. Благо, и певцы не слишком проглатывали согласные. Оркестр умело вел оперу, это певцы подстраивались под него. И никаких переборов, никаких заглушек артистов. Наверное, это был идеальный компромисс. А в тех местах, где интереснее было слушать оркестр, а не солистов (это почти вся опера), его дирижирование было невероятно эффективным.



Финальная сцена

Возможно, предстоящие версии с Иваном Волковым в роли Жуана, Дмитрием Скориковым в роли Лепорелло, или Ириной Рейнард в роли Лауры покажутся иными.



Выход на аплодисменты

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото Светлана МАЛЬЦЕВА



Наталья Загоринская (Донна Анна) и Дмитрий Хромов (Дон Жуан)



Сцена из спектакля



Дмитрий Янковский (Дон Карлос) и Валентина Гофер (Лаура)



Валентина Гофер (Лаура)



Сцена из спектакля



Валентина Гофер (Лаура) и три гостя



Монах (Алексей Дедов), Дмитрий Овчинников (Лепорелло) и Дмитрий Хромов (Дон Жуан)



Дмитрий Овчинников (Лепорелло) и Дмитрий Хромов (Дон Жуан)



Дмитрий Хромов (Дон Жуан)



Дмитрий Хромов (Дон Жуан)