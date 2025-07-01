«Черевички» Чайковского вернулись домой

Дело в том, что «Черевички» Петр Ильич написал именно тут, в Клину. Так что артисты со сцены буквально обращались в сторону скромного деревянного домика, в котором опера была сочинена. Кроме того, «Черевички», одно из очень немногих комических произведений Чайковского, крайне редко исполняется теперь на оперной сцене. И замысел поставить ее в «Геликоне» родился тоже тут, в Клину! Пару лет назад «Геликон» привез на фестиваль несколько сцен из «Черевичек» в концертном исполнении, после чего решил поставить оперу целиком.

Режиссер Сергей Новиков так рассказал об этом:

«Подготовка к этому спектаклю шла задолго до премьеры. Здесь в Клину мы показывали несколько сцен в концертной версии пару лет назад. После этого в театре мы не могли отказаться от идее сделать постановку оперы «Черевички». И вот в январе 2024 года она состоялась на сцене «Геликон-оперы». Мы ее играем в дни рождественских праздников, в начале января. И сыграем ее в январе 2026 года, наверное, это будет нашей рождественской традицией. Так же, как «Летучую мышь» мы всегда играем в декабре, и зрители уже привыкли к этой традиции. Уже сейчас билеты на «Черевички» в январе распроданы полностью. У нас потрясающий состав исполнителей в этом спектакле. И именно этот «золотой» состав будет звучать в Клину на фестивале Чайковского. Опен-эйр — это определенный формат, но зерно спектакля мы попытались сохранить. Все мизансцены, реквизит, графику мы сохранили, благо на фестивале есть многочисленные видеоэкраны и навес над сценой. И звукоусиление, так необходимое для открытой сцены. Надеюсь, Петр Ильич оценит наши усилия, и порадуется этой постановке вместе с нами».

На сцене поляны музея Чайковского «Геликон» установил множество экранов и двухэтажную декорацию. А на два огромных экрана по бокам сцене транслируются крупные планы артистов и даже выводится текст арий. Хотя с дикцией у всех солистов «Гедикон-оперы» - полный порядок.

Поначалу очень смутила увертюра, сыгранная оркестром как-то уж слишком казенно и бездушно. Но дальше оркестр под рукой Филиппа Селиванова поправился, и это ощущение полностью ушло. Действие и у самого Гоголя, и у автора либретто Якова Полонского развивается довольно живо с самого начала. Артистам есть, где развернуться в своих образах, разве что за исключением Чуба (Михаил Гужов) и Пана Головы (Дмитрий Скориков), их сжали всего до одной сцены. Поэтому артисты играют из ярко сами по себе, жирными мазками. Равно как и Дьяку, он же Школьный учитель. Песня «Баба к бесу привязалась» - готовый отдельный номер на бис. И групповая сцена пения из мешков всех поклонников Солохи разыграна блистательно, это гомерически смешно и прекрасно спето.



Сцена из спектакля

Но очевидно, что Чайковский сочинял прежде всего историю любви кузнеца Вакулы (Игорь Морозов) и красавицы Оксаны (Лидия Светозарова). Они и в спектакле «Геликона» неизбежно выходят на первый план. Любопытно, что эти красивые лирические партии для Вакулы Чайковский явно писал с прицелом на будущего «Евгения Онегина», - и, конечно, Игорь Морозов поет Ленского в «Геликоне». Неудивительно. Лидия Светозарова хороша и в сцене самолюбования во второй картине, и совершенно блистательно раскрывается в монологе покаяния после того, как прогнала Вакулу: «Ведь люблю, а мучу!». Во втором акте дуэт Вакула и Оксаны о черевичках также исключительно драматичен, ярок и хорош.



Оксана (Лидия Светозарова) и Вакула (Игорь Морозов)

«Очень приятная для исполнителей опера. Она добрая, с хорошим концом, никто в ней не умирает. Музыка чудесная, есть много возможностей по нюансировке для артистов. Моя партия очень непростая, но она благодарная, певучая. Петр Ильич постарался. На мой взгляд, эта опера незаслуженно находится в тени других его опер и оперы Римского-Корсакова. Надеюсь, эта ситуация будет меняться», - говорит исполнитель роли Вакулы тенор Игорь Морозов.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Солоха в исполнении Валентины Гофер тоже многомерна. Она умеет и пофлиртовать, и поиронизировать, и жестко отшить, когда надо, и показать себя добрым и глубоко чувствующим человеком. В таланте Гофер сомневаться не приходится, а тут она будто получает огромное удовольствие от фейерверка смены всех этих настроений и деталей. Каков тут гопак в ее исполнении! Когда артист получает удовольствие, - и зритель получает удовольствие, так всегда. Даже Бес (Алексей Дедов) с рогами тут куда более многомерен, чем в исходнике Гоголя.



Бес (Алексей Дедов) и Солоха (Валентина Гофер)

Оркестр расположился позади сцены, там же уместился и хор. Чайковский возложил немало дел на хор, и стоит отметить, что при этом у "Геликона" он нигде не выпячивается, не выходят на первый план. Хор звучит тут деликатно и уместно.

«Это один из ярчайших новых спектаклей нашего театра. Разнообразие палитр красок, которые есть в партитуре «Черевичек» - просто гигантское. В ней множество граней, которые на сцене можно представить, и не только лирико-комические. Когда я открыл партитуру в первый раз: вижу, что тут есть и это, и это, и это. Очень много всего заложено! Поначалу даже кажется, что слишком пестро. Но когда начинаешь этим заниматься, разворачивается дивная палитра. Так что для изучения и исполнения это очень непростая опера. Но очень красивая музыка. В исполнении на опен-эйре много сложностей, но по опыту я знаю, что на открытом воздухе зрители более открытые, эмоциональные, щедрые. И это большой подарок для нас, артистов», признается дирижер спектакля Филипп Селиванов.



Зрители выдержали дождь

Главным врагом «Черевичек» в этот вечер стала ужасная погода. Весь день с утра лил дождь. Удивительно, но все зрители пришли! Солд-аут был еще за два месяца, ни одного билета в продаже, и все пришли. А многие и приехали, - из Москвы. Если первое отделение дождь пощадил, то уже к антракту дождь вернулся и полил как сумасшедший. Зрители обложились зонтами и дождевиками, и второе отделение смотрели именно так. И опера завершилась без малейших сбоев!

Признаться, я слушал оперу «Черевички» Чайковского впервые. И присоединяюсь к мнению музыкантов: опера явно недооценена. Тут есть все: и невероятной красоты мелодии (не говоря уже про подлинные украинские народные песни «Цвела яблонька в садочке», «Ой, как светит месяц ясный» и заключительная хоровая «Та не бiйся матiнко»). И многомерные образы героев. И множество фееричных комических номеров. Отдельную сложность являют разве что тяжеловесные сегодня тексты Якова Полонского, - но «Геликон-опера» справляется и с этим.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Маргарита БЕЛЬСКАЯ