«Геликон-опера» впервые поставит в Москве оперу «Арлекин» Ф. Бузони

Итальянскому композитору Ферруччо Бузони, автору оперы «Арлекин», довелось жить на переломе двух столетий – XIX и XX веков, когда творили такие гении, как Скрябин, Рахманинов, Малер, Дебюсси, Стравинский. Это была эпоха музыкальных открытий и революций… Вот и для Бузони, знаменитого пианиста-виртуоза и незаурядного композитора, главной целью творчества стало «обновление и оживление» музыки. «Свободным родилось музыкальное искусство, и удел его – стать свободным», – утверждал он в своем трактате «Эскиз новой эстетики музыкального искусства».

Итальянец, учившийся в Австрии и долго живший в Германии, Бузони считал европейцев единой нацией и во время Первой мировой войны отказывался выступать в странах, которые принимали в ней участие. В результате оказался в изгнании в Швейцарии, где и написал две одноактные оперы, ставшие манифестом его творчества – «Арлекин» и «Турандот». Обе – в итальянском духе, но с либретто на немецком языке. Премьера обеих состоялась в один вечер 11 мая 1917 года в Цюрихе, причем дирижировал сам автор.

«Арлекин, или Окна» – опера необычная. Это великолепный образец итальянской комедии дель арте, с ее бесконечной импровизацией, гротеском, буффонадой и масками-шаржами. На спектаклях комедии дель арте всегда царила атмосфера непринужденного веселья, публика беспрерывно хохотала над проделками, трюками и шутками своих любимцев-актеров. Всё это и вдохновило Бузони на создание своего «Арлекина».

Короткие фразы, эксцентрика, оркестровые трюки, внезапные переходы, гротескно шаржированные марши – всё это щедро наполняет ткань оперы. Кажется, что автор беспощадно издевается в ней над оперными штампами разных лет, от Россини до Пуччини, заставляя своих персонажей изображать «настоящие» оперные страсти.

Режиссер-постановщик «Арлекина» Илья Ильин последовал замыслу композитора и оживил сценарий современными выразительными средствами: в опере будет и брейк-данс, и акробатика, и, конечно, много живой импровизации, ведь «Геликон» славится феноменальными артистами, которым на сцене подвластно всё.

В Москве эта музыкальная редкость появится впервые. Над спектаклем вместе с режиссером-постановщиком Ильей Ильиным работают молодой дирижер Филипп Селиванов, заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, художник по свету Денис Енюков, хореографы – Данила Ситников и Евгений Юшков. Роль Арлекина исполнит приглашенный артист Роман Аптекарь.

Премьера спектакля «Арлекин» Ф. Бузони посвящена 100-летию со дня рождения народного артиста России и Украины Матвея Ошеровского, выдающегося театрального режиссера, актера, профессора ГИТИСа, которое весь театральный мир отмечает 24 ноября. Среди звездных воспитанников Матвея Абрамовича – художественный руководитель театра «Геликон-опера» народный артист России Дмитрий Бертман.

Премьерные показы начнутся 27 ноября в 19 часов и продлятся до 29 ноября.