Исаакян и солисты «Геликона» Заплечный и Костюк стали народными артистами

Звание народного артиста России присвоено художественному руководителю музыкального театра имени Сац Георгию Исаакяну, солистам «Геликон-оперы» Вадиму Заплечному и Ларисе Костюк. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Вадим Заплечный и Лариса Костюк

Кроме того, народными артистами стали артистка балета Большого театра Анна Никулина, актёры МХТ имени Чехова Сергей Беляев и Александр Семчев, артистка балета Большого театра Екатерина Крысанова, актёр Константин Лавроненко, артистка балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова, актёр «Сатирикона» Денис Суханов и другие деятели культуры.

Почётного звания народного артиста «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства» удостоены около 20 деятелей культуры.