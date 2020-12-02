«Геликон-опера» покажет оперу «Альфа и Омега» на иврите

Мировая премьера «Альфы и Омеги» состоялась в 2001 году на сцене Израильской оперы в Тель-Авиве. На сцене «Геликон-оперы» солисты, артисты хора и симфонический оркестр театра 8 декабря 2020 года представят предпремьерный показ этого спектакля.

Премьера состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Режиссер-постановщик – народный артист России Дмитрий Бертман, за пультом оркестра будет главный дирижер театра Валерий Кирьянов. Вместе с Дмитрием Бертманом над постановкой работают музыкальный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев, художник-постановщик Павел Драгунов, художник по костюмам Софья Тасмагамбетова, художник по свету Денис Енюков, хореограф Эдвальд Смирнов, хормейстер Евгений Ильин.

Альфа и Омега – сочетание первой и последней буквы классического (ионического) греческого алфавита. Это символы Бога как начала и конца всего сущего. Альфа и Омега – главные герои оперы Гила Шохата. Сюжет оперы сложно передать словами – это послание-предостережение, опера-притча, призывающая нас, живущих в стремительном, бурном и жестоком для человека времени, остановиться хоть на мгновение и задуматься о смысле жизни.



«Альфа и Омега»

Опера «Альфа и Омега» была создана Гилом Шохатом в возрасте 27 лет, но замысел возник у композитора намного раньше: когда Гил заканчивал обучение в школе, на выставке работ Эдварда Мунка он увидел серию рисунков «Альфа и Омега» к стихотворению художника. Стихотворение Мунка и вдохновило молодого композитора на создание оперы. Работа с музыкальным материалом продолжалась 10 лет. Сам автор считает, что это важнейшее творение в его жизни и называет «Альфу и Омегу» апокалиптической оперой. В своё время постановка этой оперы в Израиле сломала стереотипы оперного искусства в стране.

Гил Шохат – композитор, пианист и дирижер, которого журнал Forbes назвал наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры. Гил выступает в Израиле и за рубежом как пианист, дирижер, педагог, композитор, пропагандист классической музыки, а также в составе различных ансамблей в разнообразнейших музыкальных жанрах и стилях. Его сочинения популярны и исполняются на многих фестивалях по всему миру, в том числе на Лондонском фестивале, на биеннале в Венеции, на фестивале в Гонконге, Карнеги-холл в Нью-Йорке, фестивале в Запретном городе в Пекине, а также самыми известными оркестрами, солистами, певцами и дирижерами Израиля и всего мира.

Гил стал самым молодым музыкальным руководителем Израильского Камерного оркестра, а также композитором-резидентом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Гил Шохат – художественный руководитель и главный дирижер ансамбля «Элизиум», основанного в 2004-м году, художественный консультант фестиваля «Классика на Красном море», руководитель фестиваля классической музыки «Маэстро» в Эйн-Ход, художественный руководитель фестиваля «Звуки детства» в Холоне, художественный руководитель фестиваля Бетховена в Назарете, постоянный приглашенный дирижер фестиваля в Эмилия-Романья в Италии и «Моцартовского фестиваля» в Вермонте в США.

Выступления Шохата записаны ведущими студиями звукозаписи, например, EMI и Virgin Classics, а произведения транслировались на таких европейских радиостанциях, как радио Франции, радио Италии, BBC и радио Западной Германии. Композитор завоевал множество наград, в том числе и за оперу «Альфа и Омега» (2001 год). Еще в 1997 году он получил первый приз на конкурсе Артура Рубинштейна за лучшую композицию. Шохат занимается также и общественной деятельности в Израиле, организуя сбор средств на благотворительных концертах для организаций «Латет» и «Эзра». Кавалер Ордена почетного легиона Франции.