Дмитрий Бертман стал президентом «Геликон-оперы», Илья Ильин - худруком

«Дмитрий Бертман, основатель и руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера», выразил желание отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития театра. Для руководства театром он предложил своих коллег, долгое время работавших вместе с ним в «Геликон-опере». Театр возглавили Марина Вожакина и Илья Ильин», - сообщили в департамента культуры Москвы.



Дмитрий Бертман

Илья Ильин назначен художественным руководителем театра, а Марина Вожакина — директором.

«Оба специалиста много лет проработали в должности заместителей Дмитрия Александровича и зарекомендовали себя отличными профессионалами», — подчеркнули в департаменте, добавив, что Марина Вожакина более 20 лет курировала в театре финансовые вопросы, разбирается в административных и организационных аспектах работы «Геликон-оперы».

Илья Ильин — опытный и талантливый режиссер, один из ведущих специалистов современной российской оперы. В «Геликон-опере» работает почти с самого ее основания — в 1994 году начинал как артист хора.

Окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных, повышал квалификацию в Российской академии театрального искусства (ГИТИС), более 20 лет является режиссером театра и директором творческих коллективов: труппы солистов, хора и оркестра.

Его работы отмечены наградами и премиями, включая Премию города Москвы в области музыкального искусства, отметили в департаменте.