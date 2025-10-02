«Новая Россия» п/р Юрия Башмета показала неизвестного Свиридова

Многие годы «Новая Россия» ассоциируется исключительно с именем Юрия Башмета. Но история куда сложнее. Оркестр был создан в 1990 году как Государственный симфонический оркестр для детей и юношества Министерства образования РСФСР, худрук Дмитрий Орлов. С 1992 года главным дирижером стал Марк Горенштейн, и сначала оркестр переименовали в 1993 году в Государственный молодежный симфонический оркестр Министерства образования РФ, в 1994 году переименовали сначала в «Молодую Россию» министерства культуры РФ, а в 1995 году переименовали в Российский государственный симфонический оркестр. Наконец, в 2002 году оркестр переименован в Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», и его возглавил Юрий Башмет. Именно тогда началась золотая пора оркестра.

«Впервые я услышал, что такой оркестр существует, он тогда назывался «Молодая Россия», от моего великого друга скрипача Виктора Третьякова, он с ними где-то сыграл, - говорит Юрий Башмет. - К этому моменту оркестр существовал примерно 10 лет, и его руководителем был Горенштейн. Потом Горенштейн ушел, и появилось вакантное место. Швыдкой предложил мне его возглавить. И это было второе предложение, потому что первое было от Наталии Гутман, И я согласился на предложение Швыдкого. Дальше началась другая жизнь. Оркестр по зарплате был в категории ниже среднего. Грантов не было. Я посчитал своим долгом заняться этим. Я побывал у премьер-министра, ему это идея понравилась. Он выделил даже больше, чем президентские гранты. А потом и «Новая Россия», и спиваковский оркестр получили и президентские гранты».



Юрий Башмет

Свое 35-летие оркестр «Новая Россия» под чуткой рукой Башмета начал с разминочного «Путеводителя по оркестру» давнего автора оркестра Кузьмы Бодрова, который в учебном режиме показал, как можно 24-й каприс Паганини препарировать в стилистиках Баха, Моцарта, Генделя, Шостаковича и других композиторов. Кажется, музыканты «Новой России» не испытали никаких сложностей в этих интерпретациях.

«На альте я играл много современной музыки, и для меня много сочиняли. И шедевры появлялись. Все это на сто процентов передалось и моему оркестру. Мы можем исполнять Бетховена, и Моцарта, и Чайковского, и Римского-Корсакова, и Рахманинова, и Шостаковича, и Прокофьева. И Шнитке, и Губайдуллину, и Канчели. И Бодрова, и Александра Чайковского, конечно. Наша первая скрипка Николай Саченко победил на конкурсе Чайковского! Вот такие у нас солисты. Он может любой концерт сыграть лучше, чем приглашенные солисты. И весь оркестр этим гордится. У нас вожаки инструментальных групп — люди, которых бесконечно куда-то приглашают, и мне постоянно приходится разбираться с нашим графиком. Так что мы — всеядные, мы верны друг другу, у нас малая текучесть кадров. Сейчас времена непростые, но у нас никто не сменил профессию, в отличие от других коллективов».



Юрий Башмет

Но главной изюминкой юбилея стал, конечно, премьерный показ симфонии для струнных и ударных Григория Свиридова. Этому исполнению предшествовала интереснейшая история.

«Конечно, Свиридов — не император хоровой музыки. Но он великий композитор, чего стоят только его вальсы. Выяснилось, что он однажды сочинил камерную симфонию для камерного оркестра, и студенты Ленинградской консерватории сыграли ее. Он потом понял, что многое нужно исправить. Премьеры как таковой не было. И когда уже его не стало, его вдова позвонила и рассказала, что его мечтой было, чтобы я с камерным оркестром подготовил эту премьеру. Потом и ее не стало, и этим занимался ее племянник, который привел в порядок партитуру. Мы были первыми исполнителями, и запись есть. И объездили весь мир, и всю нашу страну. Везде ее принимали очень тепло. Он сам говорил, что это — больной звук. Он бесконечно обращался к нему, менял, добавлял… И не так давно выяснилось, что найдены его ноты в архиве, тот же племянник обнаружил эти ноты с ударными инструментами. И сегодня — премьера. Это по-другому звучит. 110 лет Свиридову, и сегодня публика узнает произведение, которого она никогда не слышала».

Я нашел запись «Солистов Москвы» п/у Юрия Башмета 2000 года с этой записью, и должен засвидетельствовать, что действительно музыка Свиридова звучала тогда совсем иначе. Очевидно, что Свиридов был учеником Шостаковича, и находился под полнейшим его влиянием. Но на этом базисе он пестовал свои собственные навыки. И мелодизм и лиризм были абсолютно самобытны. Поэтому в этой юношеской симфонии Свиридов будто прорастает из Шостаковича то мелодией, то романтической сентенцией. Но вполне себе узнаваемый Свиридов. А в новой версии появились и селеста, и перкуссия, и арфы. Иногда в исполнении «Новой России» кажется это слишком уж избыточным. Но в целом увеличение объема перкуссии точно пошло на пользу этой малоизвестной симфонии — она стала динамичнее, выпуклее. Не уверен, что она войдет в регулярный репертуар многих оркестров, - но многим наверняка понравится.



Юрий Башмет

Свиридов вплетает в привычные шостаковичские гармонии певучие мелодии, опевания, гармонизации. Для первой скрипки тут вообще полный простор. Николай Саченко и импровизирует, и солирует, да просто творит магию на сцене. Это точно должно понравиться первым скрипкам оркестров.

Завершился юбилейный концерт «Новой России» привычным исполнением Пятой симфонии Чайковского, одним из самых исполняемых оркестром произведений. И тут сюрпризов не было, - все сыграно идеально. А бисов Башмет решил не делать, потому что программа говорит сама за себя.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО