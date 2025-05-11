XVII фестиваль Юрия Башмета в Ярославской области открылся «Реквиемом» с Гармашем

Сегодня эта гениальная и страстная поэма, написанная Рождественским в 1962 году, снова звучит более чем будирующе для любой власти, а за выход на протестные акции с хрестоматийными строчками поэта «Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!» грозят аресты и штрафы, как минимум. Но поэт адресовал эти строчки людям Земли именно после Второй мировой войны, а в 2021 году композитор Кузьма Бодров написал к ним музыку (премьера прошла на фестивале искусств Башмета в Москве, а уже в мае его показали на закрытии фестиваля в Ярославле) именно как посвящение Великой Отечественной войне! То есть задолго до нынешних событий.



Открытие фестиваля Юрия Башмета

Я тогда писал про ярославский концерт: «Сейчас поэма немного архаична, пожалуй, - но ничуть не убавила в талантливости и экспрессии». Кто ж знал?!..



Сергей Бодров

Снова за белоснежным роялем Steinway композитор Сергей Бодров, у микрофона Сергей Гармаш с бантом из георгиевской ленточки, на заднике - чудный местный хор капелла «Ярославия», но дирижирует Юрий Башмет не «Новой Россией», а Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.



Юрий Башмет

Музыка Бодрова по-прежнему звучит крайне эклектично. Что и неудивительно, - в основе использована другая работа Бодрова для концерта на Мамаевом кургане с обилием вставок разных известных военных песен, а также другая работа Бодрова для фильма «Собибор» Константина Хабенского. Несмотря на общую гармоничность музыкального потока, иногда для слушателя это напоминает квиз — отгадай-ка еще одну известную песню от «Бери шинель» до «Эх, дороги», которые тут обильно цитируются.



Сергей Гармаш

А вот Гармаш отчаянно хорош. Он как будто настоялся с этими стихами. Ни одной ошибки в тексте. И эталонно точно ведет свое чтение от ровного суховато-сдержанного тона в начале до финального металла в голосе, когда речь заходит о пожеланиях погибших с того света. Именно так и хочется слышать эту грандиозную поэму. Сверхузнаваемый уникальный тембр Гармаша тут очень к месту. И еще очень хороша капелла «Ярославия» п/у Владимира Контарева — филигранная тонкая работа, нигде хор не высовывается, точнейшим образом динамически взаимодействует с ВЮСО.

Во втором отделении сыграли фрагмент финала Симфонии с колоколом Арама Хачатуряна, и принялись за «Песни Победы», благо собрались весьма представительные вокалисты — Анна Юркус (меццо), Эльмира Караханова (сопрано), Давид Посулихин (тенор) и Николай Землянских (баритон). Всех их объединяет то, что они принимали участие в Академиях Башмета в Сочи, и имели какое-то отношение к Дмитрию Вдовину, руководителю Молодежной программы Большого театра.

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Анна Юркус

И вот тут случилась странная штука. Оказалось, что девушкам при всем их вокальном мастерстве петь мужские песни о войне… ну как-то просто странно. Даже если в фильме «Белорусский вокзал» песню Окуджавы «Нам нужна одна победа» начинала петь именно Нина Ургант. Тонко уловимый нюанс в том, что Нина Ургант пела в фильме не от себя, а от имени окружавших ее бывших десантников, плохо поющих, и когда они в финале начинали нестройно подтягивать ей — это звучало максимально органично и трогательно до слез. А когда выходит петь Анна Юркус «Нам нужна одна победа» или еще более сакраментальное «Родина слышит, Родина знает», - она для зрителей поет от самой себя. И выглядит в этой роли максимально неорганично. Как ни пой. Увы.



Эльмира Караханова

Чудесное сопрано Эльмиру Караханову постигла та же участь. Леонид Утесов поет «В землянке» с четкой мужской позиции: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». От девушки такое слышать странно, уже не говоря о прямых маскулинитивах по тексту. «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова вроде бы допускают двусмысленности при всей кавказской образности, и все же очень странно после сравнения погибших солдат с пролетающими журавлями девушке петь «Настанет день, и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле...» Это не претензия к вокалисткам, это непонимание, отчего они вдруг выбрали именно такой репертуар, - ведь женских песен о войне тьма-тьмущая.

Парням было в чем-то полегче, но не во всем. Тенор Давид Посулихин из «Геликона» красиво вытянул «Эх, дороги» с капеллой «Ярославией», но будто утерял сам смысл этой песни про тяжелые военные дороги. Да и «Темная ночь» Никиты Богословского изрядно потеряла в своей камерности и искренности из-за непременного выпевания всех нот (вспомним, кто ее изначально пел-то).

Между песнями ВЮСО сыграл еще «Русский вальс» Шостаковича (на самом деле это Вальс №2 из «Джазовой сюиты»). Но как будто ускорил темп, и не отыграл множества нюансов этого слепленного мастером в 1938 году монстра из известных вальсов «Амурские волны», «На сопках Манчжурии» и «Дунайские волны». Сам Шостакович и боялся гонений за свой «джаз», и понимал вторичность своей поделки, недостойной его таланта, поэтому никак не продвигал его при жизни, но охотно за деньги давал разрешение вставить его в кинофильмы. Раз за разом, и никакого успеха. И если бы не Стенли Кубрик, вставивший его в финал фильма «С широко закрытыми глазами» (1999) в исполнении Нидерландского королевского оркестра под управлением Рикардо Шайи, этот Вальс вряд ли бы кто-то знал. А сегодня это самое «попсовое» произведение Шостаковича для широких масс.



Баритон Николай Землянских оказался буквально триумфатором всего концерта

Но баритон Николай Землянских оказался буквально триумфатором всего концерта. Сначала «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева на стихи Рождественского с упертым, отлично откалиброванным тембром Землянских - отчаянно хороша. И Кобзоном быть не нужно, когда просто следуешь всем правилам исполнения советской песни (не очень далеко тогда ушедшей от академической манеры). Потом - «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой, и тут публика от этого наэлектризованного голоса в лучших традициях все того же певца просто начала вставать в зале и бурно аплодировать. Что уж говорить про финальную песню «День Победы» Давида Тухманова, - здесь Николай Землянских поднял на ноги уже вообще весь зал немалого концертного зала «Миллениум». И уже все ранее исполненные военные песни обрели, наконец-то, финальный высокий смысл.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО