XVII фестиваль Юрия Башмета в Ярославской области открылся «Реквиемом» с Гармашем

Опубликовано пользователем

Чтением «Реквиема» Роберта Рождественского народным артистом России Сергеем Гармашем в сопровождении ВЮСО п/у Юрия Башмета открылся XVII международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославской области.

Сегодня эта гениальная и страстная поэма, написанная Рождественским в 1962 году, снова звучит более чем будирующе для любой власти, а за выход на протестные акции с хрестоматийными строчками поэта «Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!» грозят аресты и штрафы, как минимум. Но поэт адресовал эти строчки людям Земли именно после Второй мировой войны, а в 2021 году композитор Кузьма Бодров написал к ним музыку (премьера прошла на фестивале искусств Башмета в Москве, а уже в мае его показали на закрытии фестиваля в Ярославле) именно как посвящение Великой Отечественной войне! То есть задолго до нынешних событий.

Открытие фестиваля Юрия Башмета
Открытие фестиваля Юрия Башмета

Я тогда писал про ярославский концерт: «Сейчас поэма немного архаична, пожалуй, - но ничуть не убавила в талантливости и экспрессии». Кто ж знал?!..

Сергей Бодров
Сергей Бодров

Снова за белоснежным роялем Steinway композитор Сергей Бодров, у микрофона Сергей Гармаш с бантом из георгиевской ленточки, на заднике - чудный местный хор капелла «Ярославия», но дирижирует Юрий Башмет не «Новой Россией», а Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Музыка Бодрова по-прежнему звучит крайне эклектично. Что и неудивительно, - в основе использована другая работа Бодрова для концерта на Мамаевом кургане с обилием вставок разных известных военных песен, а также другая работа Бодрова для фильма «Собибор» Константина Хабенского. Несмотря на общую гармоничность музыкального потока, иногда для слушателя это напоминает квиз — отгадай-ка еще одну известную песню от «Бери шинель» до «Эх, дороги», которые тут обильно цитируются.

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

А вот Гармаш отчаянно хорош. Он как будто настоялся с этими стихами. Ни одной ошибки в тексте. И эталонно точно ведет свое чтение от ровного суховато-сдержанного тона в начале до финального металла в голосе, когда речь заходит о пожеланиях погибших с того света. Именно так и хочется слышать эту грандиозную поэму. Сверхузнаваемый уникальный тембр Гармаша тут очень к месту. И еще очень хороша капелла «Ярославия» п/у Владимира Контарева — филигранная тонкая работа, нигде хор не высовывается, точнейшим образом динамически взаимодействует с ВЮСО.

Во втором отделении сыграли фрагмент финала Симфонии с колоколом Арама Хачатуряна, и принялись за «Песни Победы», благо собрались весьма представительные вокалисты — Анна Юркус (меццо), Эльмира Караханова (сопрано), Давид Посулихин (тенор) и Николай Землянских (баритон). Всех их объединяет то, что они принимали участие в Академиях Башмета в Сочи, и имели какое-то отношение к Дмитрию Вдовину, руководителю Молодежной программы Большого театра.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Анна Юркус
Анна Юркус

И вот тут случилась странная штука. Оказалось, что девушкам при всем их вокальном мастерстве петь мужские песни о войне… ну как-то просто странно. Даже если в фильме «Белорусский вокзал» песню Окуджавы «Нам нужна одна победа» начинала петь именно Нина Ургант. Тонко уловимый нюанс в том, что Нина Ургант пела в фильме не от себя, а от имени окружавших ее бывших десантников, плохо поющих, и когда они в финале начинали нестройно подтягивать ей — это звучало максимально органично и трогательно до слез. А когда выходит петь Анна Юркус «Нам нужна одна победа» или еще более сакраментальное «Родина слышит, Родина знает», - она для зрителей поет от самой себя. И выглядит в этой роли максимально неорганично. Как ни пой. Увы.

Эльмира Караханова
Эльмира Караханова

Чудесное сопрано Эльмиру Караханову постигла та же участь. Леонид Утесов поет «В землянке» с четкой мужской позиции: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». От девушки такое слышать странно, уже не говоря о прямых маскулинитивах по тексту. «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова вроде бы допускают двусмысленности при всей кавказской образности, и все же очень странно после сравнения погибших солдат с пролетающими журавлями девушке петь «Настанет день, и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле...» Это не претензия к вокалисткам, это непонимание, отчего они вдруг выбрали именно такой репертуар, - ведь женских песен о войне тьма-тьмущая.

Парням было в чем-то полегче, но не во всем. Тенор Давид Посулихин из «Геликона» красиво вытянул «Эх, дороги» с капеллой «Ярославией», но будто утерял сам смысл этой песни про тяжелые военные дороги. Да и «Темная ночь» Никиты Богословского изрядно потеряла в своей камерности и искренности из-за непременного выпевания всех нот (вспомним, кто ее изначально пел-то).

Между песнями ВЮСО сыграл еще «Русский вальс» Шостаковича (на самом деле это Вальс №2 из «Джазовой сюиты»). Но как будто ускорил темп, и не отыграл множества нюансов этого слепленного мастером в 1938 году монстра из известных вальсов «Амурские волны», «На сопках Манчжурии» и «Дунайские волны». Сам Шостакович и боялся гонений за свой «джаз», и понимал вторичность своей поделки, недостойной его таланта, поэтому никак не продвигал его при жизни, но охотно за деньги давал разрешение вставить его в кинофильмы. Раз за разом, и никакого успеха. И если бы не Стенли Кубрик, вставивший его в финал фильма «С широко закрытыми глазами» (1999) в исполнении Нидерландского королевского оркестра под управлением Рикардо Шайи, этот Вальс вряд ли бы кто-то знал. А сегодня это самое «попсовое» произведение Шостаковича для широких масс.

Баритон Николай Землянских оказался буквально триумфатором всего концерта
Баритон Николай Землянских оказался буквально триумфатором всего концерта

Но баритон Николай Землянских оказался буквально триумфатором всего концерта. Сначала «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева на стихи Рождественского с упертым, отлично откалиброванным тембром Землянских - отчаянно хороша. И Кобзоном быть не нужно, когда просто следуешь всем правилам исполнения советской песни (не очень далеко тогда ушедшей от академической манеры). Потом - «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой, и тут публика от этого наэлектризованного голоса в лучших традициях все того же певца просто начала вставать в зале и бурно аплодировать. Что уж говорить про финальную песню «День Победы» Давида Тухманова, - здесь Николай Землянских поднял на ноги уже вообще весь зал немалого концертного зала «Миллениум». И уже все ранее исполненные военные песни обрели, наконец-то, финальный высокий смысл.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Михаил БРАЦИЛО

Быстрый поиск: 