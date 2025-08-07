«Путь Чайковского» впервые пройдет в усадьбе Плещеево в Подольске

Участники гала-концерта: лауреаты международных конкурсов Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба) выступят вместе с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.



Юрий Башмет

Ведущий концерта – Сергей Шакуров. Он прочтет отрывки из дневников и воспоминания Петра Ильича Чайковского, в том числе о времени, проведенном композитором в Усадьбе Плещеево.

Уникальный концерт пройдет в формате опен-эйр непосредственно на территории Усадьбы Плещеево в Подольске на специально подготовленной для концерта площадке в сопровождении уникальных световых и визуальных эффектов. Съемки и дальнейшую трансляцию концерта будет осуществлять телеканал «Россия Культура». В программе гала – концерта - музыка Петра Ильича Чайковского.

Начало концерта в 20.00.

Русское концертное агентство реализует проект «Путь Чайковского» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив (ПФКИ) начиная с 2022 года. Основная идея проекта – проведение специальных концертов в местах, непосредственно связанных с жизнью и творчеством великого композитора. В 2025 году отмечается 185-лет со Дня рождения Петра Ильича Чайковского и проект «Путь Чайковского» именно в этом году получит всестороннее развитие. Проект призван показать, насколько творчество великого русского композитора и академическое искусство актуально и современно сегодня.

«В этом году при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив мы продолжаем и сильно расширяем наш масштабный проект «Путь Чайковского». В год 185-летия Петра Ильича специальные концерты проекта пройдут в Клину, Алапаевске, Воткинске, Владимирской, Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 15 августа в рамках «Пути Чайковского» впервые пройдет концерт в Подольске в Усадьбе Плещеево. Концерт будет посвященный творчеству нашего великого композитора. Замечательные российские солисты совместно с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под моим управлением сыграют произведения П.И. Чайковского. А легендарный российский актер – Сергей Шакуров, прочтет отрывки из дневников и воспоминаний Петра Ильича», — сказал Юрий Башмет.