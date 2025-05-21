Фестиваль Башмета в Ярославле закрылся концертом памяти Леонида Когана

Это не премьера, но какие-то нюансы действа в честь Леонида Когана всегда меняются. Сначала на сцену вышел губернатор Ярославской области Михаил Евраев, и озвучил разные большие планы с Башметом по уличным концертам по городу и области.

«Я стоял, слушал губернатора, и мне казалось, что я родился в Ярославле (смех и аплодисменты в зале). Мы проживаем счастливую жизнь, потому что когда власти города и области реально помогают проводить такие культурные мероприятия, - можно оказаться в зале и насладиться музыкой, узнать новые имена. Не всегда так бывает. Я очень благодарен вашему правительству. Он скромно ушел (опять аплодисменты в зале), а я ему благодарен», - сказал в ответ Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Актер Сергей Шакуров очень хорошо всегда читает эти воспоминания Леонида Когана, режиссер Николай Скорик выводит на видеоэкран и фотографии, и целые видеозаписи с частичками интервью Когана. Это погружает в эстетику великого скрипача необыкновенно. Даже тем, кто по возрасту не застал его блистательных выступлений. Это особенно ценно. Или даже — бесценно. Концерт, кстати, составлен исключительно из самых любимых самим Коганом произведений. Но в этот раз, к сожалению, - почему-то без особенно любимого им Паганини.



Грант Башмет

А между цитатами из интервью играют «Солисты Москвы» и просто солисты. Вот вышел юный и талантливый, несомненно, Грант Башмет, - и в большем Адажио из балета «Раймонда» Александра Глазунова сыграл нежно и лирично, как полагается. Но и не более. Днем ранее в спектакле с Игорем Костолевским он был куда убедительнее.



Петр Лундстрем

Для исполнения не очень-то часто после Когана играемой в России Поэмы для скрипки с оркестром Эрнеста Шоссона вышел скрипач Петр Лундстрем, внучатый племянник знаменитого джазмена Олега Лундстрема. Перед концертом на пресс-подходе он был каким-то взволнованным, тревожным от самого факта приглашения на фестиваль Башмета. Сыграл он крепко, нигде не ошибся явно, - но вот вроде бы не объяснил зрителю, почему это произведение так любил Леонид Коган. Получилось куртуазно, но как будто не вдохновляюще. Все же сравнивать его исполнение с Коганом я не буду, благо так сам Лундстрем попросил у журналистов в гримерке.

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Очень много ожиданий было от исполнения «Цыганки» Мориса Равеля прекрасного китайского скрипача, бронзового призера конкурса им. Чайковского Ло Чаовень, уже принимавшего участие в других фестивалях Башмета. И тут случилось странное, Равеля как будто не случилось. Ло Чаовень уверенно и очень высококлассно сыграл какую-то свою китайскую атмосферную музыку, отталкиваясь от тем Равеля. Это сложно объяснить, ведь ноты были все те же. Но не те же. Совсем непривычная аппликатура, какой-то свой китайский фарфоровый домик со своими динамиками и посылами, но без сообщающихся сосудов с оркестром вообще. Без испанских страстей. Ло Чаовень сыграл атмосферную китайскую музыку, от шума дождя до порывов ветра, — и это весьма самобытно. Но где тут Равель? Большой вопрос.



Ло Чаовень

Завершили концерт «Пять отражений на тему Паганини» Кузьмы Бодрова, где «Солисты Москвы», включая альтиста Юрия Башмета, играли версии 24-го каприса Паганини в стилистике Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга. Наверное, лучше было бы послушать настоящего Паганини, но хотя бы так. Не будем скрывать — на этом концерте «Солисты Москвы» уже были изрядно утомлены многочисленными десятидневными концертами по малым городам Ярославской области, и на финальный гала-концерт именно в Ярославле вышли довольно усталыми, это невозможно было не почувствовать. Но они держались до последнего. И солисты солировали честно и отчаянно.



Сергей Шакуров

Но самое главное случилось после концерта, как ни странно. На большой видеоэкран вывели концерт самого Леонида Когана! Уж поверьте, его исполнение прошибало лучше любых моих слов. Это было просто нечто, это был катарсис. Великое.

Фестиваль Башмета в Ярославской области завершился. Но кажется, что у губернатора куда большие планы. Если это случится, - нам стоит немедленно об этом сообщить.

Вадим ПОНОМАРЕВ