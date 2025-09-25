«Новой России» - 35 лет

Рождение коллектива совпало с началом новой вехи в истории нашего государства: за три с половиной десятилетия коллектив прошёл тот же трудный, но славный путь становления, формирования и нового расцвета.

В 1990 году по распоряжению Совета Министров РСФСР был создан Государственный симфонический оркестр для детей и юношества. Через 4 года он перешёл под управление Министерства культуры РФ, получил статус федерального и новое название «Молодая Россия». Но самые яркие достижения оркестра связаны с художественным руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижёра Юрия Башмета, который возглавил его в 2002 г.



Юрий Башмет

Фактически заново созданный под именем «Новой России», оркестр получил мощный творческий импульс – и уже в первые годы нового тысячелетия вошел в число ведущих музыкальных коллективов нашей страны, радуя отечественных и зарубежных слушателей выдающимися исполнительскими достижениями.

С 2002 года оркестр дал более 1000 концертов. География его выступлений включает многочисленные, порой отдалённые города и локации России, а также престижные концертные и фестивальные площадки Европы и Азии.

Программа юбилейного концерта «Новой России» объединяет отечественную музыку разных эпох и стилевых направлений. Откроет её мировая премьера авторской редакции «Симфонии для струнных и ударных» Георгия Свиридова. Это сочинение даёт возможность по-новому взглянуть на классика вокально-хоровой музыки ХХ века. Её инструментальный состав, структура, музыкальный язык наглядно демонстрирует, сколь вариантны были творческие поиски Мастера в начале композиторского пути.

Завершит концерт Пятая симфония Петра Ильича Чайковского. Это произведение стало самым исполняемым в мире классической музыки. Но когда оно впервые прозвучало, публика отнеслась к нему холодно, что очень расстроило самого Чайковского. После премьеры он даже хотел сжечь ноты своей симфонии от разочарования. Однако со временем люди оценили это произведение как одну из самых трагических симфоний, где человек борется с судьбой.

Между двумя масштабными драматическими симфониями прозвучит сюита «Путеводитель по оркестру» современного композитора Кузьмы Бодрова, специально написанная по заказу Юрия Башмета в 2018 г.

За дирижёрским пультом оркестра весь вечер будет художественный руководитель, главный дирижер и вдохновитель оркестра - маэстро Юрий Башмет.

В концертах «Новой России» участвовали крупнейшие музыканты мира. За пультом оркестра стояли Валерий Гергиев, Владимир Ашкенази, Саулюс Сондецкис, Александр Лазарев, Теодор Курентзис, Рауф Абдуллаев, Андреас Мустонен, Дэвид Стерн, Лучано Акочелла, Йоганнес Вильднер; в совместных выступлениях участвовали пианисты Барри Дуглас, Питер Донохоу, Денис Мацуев, Елизавета Леонская, Борис Березовский, Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский; скрипачи Максим Венгеров, Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Вадим Репин, Анне-Софи Муттер, Сергей Крылов, Кристоф Барати, Виктория Муллова; виолончелисты Наталия Гутман, Давид Герингас, Александр Князев; Дебора Войт, Анна Нетребко, Лора Клейкомб, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье, Патриция Чьофи, Элина Гаранча и другие звёзды вокального искусства.

Оркестр регулярно участвует в экспериментальных мультижанровых проектах Юрия Башмета, литературно-музыкальных композициях и постановках с участием балетных и драматических артистов: Ульяны Лопаткиной, Николая Цискаридзе, Илзе Лиепы, Константина Хабенского, Сергея Безрукова; джазового скрипача Жана-Люка Понти, певицы Нино Катамадзе и многих других.

Трудно переоценить роль Юрия Башмета в развитии академического музыкального искусства – десятки композиторов посвящали ему свои сочинения. В репертуаре «Новой России» видное место занимает музыка XX и XXI столетий – произведения Б. Бартока, Дж. К. Менотти, А. Шнитке, Г. Канчели, С. Губайдулиной, Э. Денисова, М. Таривердиева, Т. Такемицу, С, Бодрова и других авторов. В исполнении своих сочинений в концертах оркестра участвовали Тан Дунь, Александр Чайковский, Эмил Табаков. Особая роль в репертуарной политике оркестра отводится музыкально-просветительским проектам, поддержке молодых музыкантов, концертам для детей и юношества.

В 2007 г. оркестр «Новая Россия» был удостоен Гранта Правительства Российской Федерации; в 2010 – Гранта Президента России и его благодарности «за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и достижения творческих успехов».