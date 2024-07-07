«Евгений Онегин» Юрия Башмета обрел новые голоса

Премьера этой композиции из текстов Пушкина и самых знаменитых арий из оперы Чайковского состоялась в 2010 году. Она проехала Ярославль, Сочи, Калининград, Вену, Москву, Самару, да и тот же Клин. Неизменным оставалось одно: участие оркестра «Новая Россия» п/у Юрия Башмета, и чтецы, семейная пара Константин Хабенский и Ольга Литвинова.



Гала-концерт «Ночь Чайковского» под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета состоялась в усадьбе Демьяново в Клину

А вот солисты менялись. Чаще всего Татьяну пела Жаля Исмаилова, Ольгу - Ирина Шишкова. Ленского чаще всего пел Игорь Морозов, а Гремина - Олег Цыбулько. Ну, представлять никого не надо.

Теперь из прежнего состава остались только Олег Цыбулько в роли Гремина. а также Анастасия Бибичева в роли Лариной и Александра Саульская-Шулятьева в роли Няни. А главные роли спели совсем новые лица, впервые эту программу обкатали в Пушкинских горах в Михайловском Псковской области и Воткинске Удмуртии, - совсем неслучайных местах для Пушкина и Чайковского.

«Для меня это второй «Евгений Онегин» с Юрием Абрамовичем. Первый был в Воткинске, на родине Чайковского, и это нечто особенное. Для меня опен-эйр — не частая история, и очень интересно поработать с драматическими артистами. И это работа с микрофоном, ты должен слышать в мониторах себя, оркестр, других солистов. Это абсолютно другой контроль звука, и ты не видишь дирижера. Приходится быстро ориентироваться в пространстве. Главное, чтобы не было комаров! И тут ожидается 25 тысяч человек, я никогда не выступала перед такой большой аудиторией. Чувствую восторг, волнение, уже радость и удовольствие. Очень рада, что столько людей придет нас послушать. Я буду петь партию Ольги, она веселая, красивая. Я вообще считаю, что она — главная героиня оперы, потому что из-за нее происходит весь раздор между Ленским и Онегиным. Мне очень нравится эта роль, потому что это — непринужденная девушка, которая счастлива, рада, наслаждается жизнью, и меня она восхищает», - говорила перед концертом исполнительница роли Ольги меццо-сопрано Анна Юркус.



Юрий Башмет

Юрий Башмет порассуждал о том, какой хотел бы видеть свою версию «Евгения Онегина».

«Чем больше импровизации и у солистов, и в оркестре, - чем больше свободы, тем ближе мы к гениальному творению Пушкина и Чайковского. Главное, что мы не повторяем каких-то исполнительских штампов. Мы смотрим на партитуру, - и как будто вот только что Петр Ильич сочинил, и идем по его пути. Это самое важное, я убежден. Свежесть именно в этом состоит, - в его исполнении много наростов, штампов. Что-то когда-то кто-то гениально сделал, за ним повторили, еще повторили, и замылилось это. Нам хочется свежести. Постараемся вас удивить. Хабенский меня покорил тем, что уже на первой репетиции он четко, точно знал темп, ритм, пульсации, чувствовал все паузы. Он очень хорошо выучил музыку Чайковского. … Однажды я проснулся, и вспомнил, что мне приснилась ясность. Кто кого любил, кто кого предал, кто кого убил. И я подумал, а кто из молодых людей придет в оперный театр и будет смотреть и слушать оперу? У них свои понятия, а по оперным голосам не всегда понятно, о чем они поют, какой текст. И мне захотелось, чтобы впервые пришедший на оперу молодой человек вообще понял, о чем речь идет. Поэтому родился такой жанр: чтобы текст читали замечательные профессиональные актеры, знаменитые арии пели прекрасные певцы, а в «Кармен» мы еще и третье измерение добавили — балерины, у нас Ульяна Лопаткина танцевала. Актеры читают текст, и люди понимают, о чем речь».



Анна Юркус спела Ольгу

В целом, примерно так на сцене и получилось, за одним досадным исключением. К новому вокальному составу нет ни одной претензии. Солистка МОП Большого театра и «Новой оперы» Анна Юркус действительно спела Ольгу непосредственной, эмоциональной, непринужденной, спела безупречно и чудесными серебристыми нотками в тембре. Спела так, что Ольгу невозможно и заподозрить в каких-либо интригах, - она счастлива, счастлива в своем счастье, и точно никому не желает несчастий. Так же, мне кажется, ее видел и сам Чайковский, судя по музыке, хотя текст Пушкина позволяет и иные трактовки.



Татьяна в исполнении Елизаветы Нарсия

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Татьяна в исполнении сопрано, ученицы Дмитрия Бертмана и солистка «Геликон Оперы» и МОП Большого театра Елизаветы Нарсия (неакадемическая публика могла ее услышать в дуэте с певцом Шаманом «Улетай») спела прекрасно. Может быть, сценический образ показался слишком уж драматичным, хотя начиналась с лирики. У Чайковского Татьяна лирична, но не драматична и тем более не истерична. Она просто хорошая, немного замкнутая в себе девушка, в 17 лет влюбившаяся в мужчину намного старше себя. К вокальным же партиям вопросов нет, - спето все потрясающе живо. Уже ждем Нарсия в «Онегине» Большого театра, если Дмитрий Вдовин сочтет ее готовой к этому. Башмет остался ею явно доволен.



Ленский в исполнении тенора Ильи Легатова

О главных мужских ролях. Ленский в исполнении тенора Ильи Легатова, еще одного артиста Молодежной оперной программы Большого театра, прозрачен и чист в верхних регистрах. В самых знаковых ариях Ленского он нашел баланс между лиричностью и звуковой атакой, все прозвучало гармонично и органично. А еще он был неожиданно «впетый» в эти арии, хотя вроде на значимых площадках Ленского еще не пел.



Татьяна (Елизавета Нарсия) и Онегин (Илья Кутюхин)

Сам Евгений Онегин в исполнении баритона Ильи Кутюхина был поначалу немного тяжеловат, но отменно компенсировал это какой-то будто отстраненностью в лирические моменты и эдакой лихостью в дуэтах. Вот и нет никакой «тяжеловатости». Онегина он изредка пел, но в родном Большом театре не пел никогда. Вполне достойный кандидат, и эпопея со спектаклями Башмета ему будет точно в помощь.



Константин Хабенский

Досадным же исключением, на мой взгляд, оказалось чтение стихов Пушкина в исполнении Константина Хабенского и Ольга Литвиновой. Да, Башмету это нравится. Я же не в первый раз из зала смотрю этот спектакль, и прекрасные драматические артисты явно перебарщивают с мелодекламацией. Это размеренное чтение стихов очень хорошо с современной поэзией, когда Рождественский или Ахмадуллина чуть подвывают под вполне себе говорительный текст. У Пушкина все не так: привычные разговорные фразы сменяют старинности вроде «Онегин был по мненью многих (Судей решительных и строгих) Ученый малый, но педант: Имел он счастливый талант...» Ненаслушанная молодежь мгновенно теряет канву повествования. Им нужен живой русский разговорный язык, а не вот это ритмичное подзавывание. И есть же прекрасные примеры органики: как же, Боже мой, читали классическую русскую поэзию Михаил Казаков, Сергей Юрский, Александр Филлипенко… Да в голову не придет, что этим текстам по 200 лет! А тут — приходит, причем с каждой фразой. Более того, на «сложных» предложениях они еще и ускоряют темп. Ну явно не этого хотелось бы слышать от стихов Пушкина.

Опен-эйр с классической музыкой — это всегда испытание. Артисты в усадьбе Демьяново в Клину успешно ее прошли. Упомянутые 25 тысяч зрителей отчаянно аплодировали буквально во всех переменах чтецов и певцов. Отличная погода, огромные светодиодные экраны, чтобы в любом уголке поляны зрители видели и слышали артистов, - все сложилось.

Спектакль стал возможен при поддержке Фонда президентских грантов.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ