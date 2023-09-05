30 тыс. зрителей посетили «Евгения Онегина» версии Юрия Башмета в Воткинске

Спектакль прошел в рамках масштабного проекта Русского концертного агентства «Путь Чайковского» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и Удмуртской государственной филармонии.

На берегу Воткинского пруда, сразу после захода солнца, Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова исполнили «сильную драму, способную задеть за живое…». Вход на концерт был свободным, зрители начали занимать места еще задолго до начала действия. Всего на спектакль попали около 30 тыс. человек, и еще 150 тыс. посмотрели прямую трансляцию онлайн.



ТЕКСТ

Вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом на специально построенную сцену вышли знаменитые актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, большая обойма оперных солистов - солисты Молодёжной труппы Государственного академического Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра: Елизавета Нарсия (Татьяна, сопрано), Ирина Шишкова (Ольга, меццо-сопрано), Анастасия Бибичева (Ларина, сопрано), Александра Саульская-Шулятьева (Няня, меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (Ленский, тенор), Илья Кутюхин (Онегин, баритон), Олег Цыбулько (Гремин, бас), Хоровая капелла и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Вот уже более 130 лет «Евгений Онегин» Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и Зарубежья. Для маэстро Башмета «Евгений Онегин» – произведение знаковое. По воспоминаниям музыканта, с самого детства он часто слушал оперу П.И. Чайковского в театре, арии из опер часто исполнял его отец, обладатель хорошего голоса. Вероятно, эти обстоятельства навсегда связали творческую судьбу маэстро и шедевр А. Пушкина-П. Чайковского.

По словам Юрия Башмета, главной целью его редакции стало «соединение фрагментов текста великого романа Пушкина с лучшими фрагментами оперы Чайковского». В итоге в музыкальную канву были отобраны самые известные оперные сцены, а драматические актеры – в воткинском случае это были Константин Хабенский и Ольга Литвинова – читали пушкинские строчки, предварявшие звуковые картины.

«Мы популяризируем оперное искусство, и люди, которые, возможно, никогда раньше не ходили в оперный театр, после этой постановки захотят туда пойти. Соединить фрагменты оперы и романа было не просто. Это была большая работа и огромная ответственность, потому что в «Евгении Онегине» интересно всё - и музыка, и стихи!» – говорил Юрий Абрамович в феврале 2014 года в Зимнем театре в Сочи на своем авторском фестивале.

«У меня в жизни бывают редкие моменты, когда мы с Юрием Абрамовичем можем фантазировать и делать не так, как все. Это дорогого стоит! И каждый раз мы придумываем что-то новое. Каждый раз это адреналин, который заставляет встрепенуться и открыть себя», - дополнил именитого сценического партнера и со-творца Константин Хабенский.

«В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжаем и даже расширяем наш масштабный проект «Ночь Чайковского». Уже во второй раз и с огромным успехом состоялся большой гала-концерт в Усадьбе Демьяново в Клину, и впервые проект придет в город, где Петр Ильич родился. В Воткинске 4 сентября прошел показ моей авторской версии «Евгения Онегина» с участием замечательных оперных певцов и Константина Хабенского с Ольгой Литвиновой, которые читали отрывки из поэмы Пушкина. Замечательно, что у нас есть такая возможность», — сказал Юрий Башмет.