Фестиваль Башмета пройдет без Валерия Гергиева

Примерно за час до начала концерта открытия стало известно о том, что Валерий Гергиев не сможет прилететь в Сочи по неизвестным причинам, «не зависящих от фестиваля». Часть зрителей тут же решила сдать билеты. Впрочем, другие их тут же купили. Но в зале зрителям так и не сообщили об отмене Гергиева, что выглядело очень странно, учитывая фото Гергиева на афише. Гергиева в «Стиксе» Канчели заменил молодой дирижер Алексей Рубин, и заменил весьма достойно, но все же…

Еще очень странно выглядело отсутствие традиционного буклета фестиваля, обычно он с удовольствием раскупался сочинцами. Но не в этот раз…

Стартовали с увертюры Моцарта к опере «Дон Жуан», где «Солисты Москвы» блистательно раскрыли дихотомию добра и зла, а именно леденящее противостояние холода смерти и радостей жизни. Струнные у «Солистов» ну выше всяких похвал, Юрий Башмет как дирижер больше внимания обращал на акцентики, а на все остальное добродушно давал свое благословение.

Артистка Молодежной оперной программы Большого театра (а ранее солистка musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который тоже скоро приедет в Сочи) сопрано Елене Гвритишвили взялась за весьма виртуозную и амбициозную программу: арию Элен из оперы «Дева озера» Россини и арию Laudamus te из Большой мессы до-минор Моцарта. Голос у нее летает, как птичка, без малейших промедлений. Фиоритуры сверкают, шестнадцатые и тридцать вторые искрятся чистотой льда Антарктиды. А вот к дикции — большие претензии, Елене предпочитает глотать согласные ради пущей эффектности. Дмитрий Вдовин вроде бы не поощряет это. Странновато…

Фестиваль Юрия Башмета без композиторов Кузьмы Бодрова и Александра Чайковского — не фестиваль Башмета. Кузьма представлен двумя пьесами Lento, quazi zarabanda и Presto для солирующей домры Екатерины Мочаловой и струнных. Первая — задумчивая и лиричная, в народном стиле. А вторая — на противопоставлении оркестровой лирики и взрывных эмоциональных соло домры, с чем Мочалова справилась блистательно, как всегда. Она частый участник фестиваля.

А вот Александр Чайковский обещал стать гвоздем программы. Мировая премьера «Каприса на темы Рахманинова» для трех (!) фортепиано и струнных. За роялями — не больше, но и не меньше победитель конкурса Чайковского 2015 года Дмитрий Маслеев, Ю Фенг Чанг из Тайваня и, собственно, Ксения Башмет. Собственно, ожидались трактовки Рахманинова, но реальность превзошла все ожидания. Все более-менее известные мелодии Рахманинова Чайковский обрамил двухдольными барабанами аки рок-группа, приперчил ироничными сносками на «Калинку-малинку» и даже «Иду, шагаю по Москве» (!) с монументальным, как бетон, крещендо в финале. И знаете, зрителям в Сочи это понравилось. Хотя я не уверен, кто еще когда-либо соберется это исполнять из трех приличных пианистов в составе.

Во втором отделении - «Стикс» Гия Канчели. Тут должен был дирижировать Валерий Гергиев, но… Юрий Башмет обожает «Стикс», посвященный лично ему, и играет его чаще всех иных произведений (даже «Гарольда в Италии). Оркестр «Новая Россия» проявил чудеса выдержки и деликатности, даже духовая секция не вызывала в этот раз подозрений. Канчели насытил трагичный в целом «Стикс» отсылками к грузинской традиционной песне, так что опевания на тему «Чита-грита» или мелодий в духе фильма «Кин-дза-дза», и даже к Евгению Доге не выглядят тут инородными. Башмет играет на альте деликатно и трогательно. А хор тут вообще сводный — из Камерного хора Московской консерватории и ансамбля современной музыки Altro Coro (состоит из выпускников Гнесинки). Зазора между хорами не ощущалось вообще. «Стикс» требует большой динамической дисциплины, и молодой дирижер Алексей Рубин сумел ее обеспечить. То тутти, то пиано, то меццо-форте, то тишина. Это работает. Гениальное произведение Гия Канчели.

А фестиваль набирает обороты. Уже стартовала Школа молодых музыкальных журналистов, начались занятия в Академии музыкантов Юрия Башмета, выставки в Зимнем театре Сочи.

Вадим ПОНОМАРЕВ