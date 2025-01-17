Оркестры Юрия Башмета и Юрия Темирканова сошлись на одной сцене

Входящих в зал им. Чайковского встречала представительная фотовыставка «Юрий Темирканов 1938 – 2023», где Юрий Темирканов предстал в разные периоды жизни и с огромным количеством знаковых музыкальных деятелей, начиная с того же Башмета и завершая редким кадром Юрия Хатуевича с пианистом Григорием Соколовым. Зрители всматривались в фотографии, находили для себя что-то новое или узнаваемое.



Юрий Башмет

Тем временем за кулисами Юрий Башмет рассказывал о долгой истории знакомства, дружбы и творческого сотрудничества с Юрием Темиркановым. Искренне волновался, как пройдет концерт, как примет Заслуженный коллектив России его собственные трактовки того, что так часто и блистательно играл с ним Темирканов.



Рассадка двух оркестров

А я волновался, как сможет сцена зала им. Чайковского физически уместить сразу два симфонических оркестра. Когда музыканты начали рассаживаться на сцене, - стало понятнее. Оба оркестра были не в полном составе. Все группы перемешаны по двое: вот садится первая скрипка Питерской филармонии Лев Клычков с коллегой, а позади садится первая скрипка «Новой России» Андрей Поскробко с коллегой. И так во всех оркестровых группах. А во втором отделении, кстати, они вежливо поменялись местами.



Лев Клычков и Андрей Поскребко

Надо признать, что «Новую Россию» такая невольная конкуренция лицом к лицу с прославленным оркестром Темирканова порядком взбодрила. Настолько сосредоточенными при игре я давно их не видел. Хотя все эти произведения, - и сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» и Шестую симфонию Чайковского, - они играют давно и часто. Как и питерцы, впрочем.

Юрий Башмет до концерта говорил о важности «убедить» музыкантов Петербургской филармонии в его трактовках, напирая на авторитет указаний самого Чайковского в рукописях.

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«Мы попросили ноты вперед, чтобы ознакомиться со штрихами и аппликатурой, принятыми в “Новой России” – все же мы ехали в гости. Я не предлагал ничего из того, что мы делаем в Петербурге, но должен сказать, что многое совпало, какие-то трактовки мне были очень интересны, с чем-то я мог не согласиться. И это нормальный творческий процесс», - в свою очередь, объяснял Лев Клычков.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского зазвучала скорее в «новороссийской» трактовке, - плавно, воздушно, без драматичности будто. Башмет именно так ее всегда и играет, ценя лиричность и романтику молодых влюбленных.

Сюита из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева прозвучала не то, чтобы свежо, но кристально чистой по динамике. Даже не совсем понятно, как же питерские музыканты угадывали все эти тонкие посылы Башмета, - Темирканов тоже дирижировал всегда без палочки, но намного экспрессивнее Башмета. Юрий Абрамович в этом смысле мягче, у него порой просто мизинец чуть шелохнется в сторону меди, и те уже все всё понимают. Однако взаимопонимание между двумя оркестрами и дирижером получилось потрясающим.

Шестая «Патетическая» симфония Чайковского — одна из величайших вершин мировой музыки. Без особой патетики, несмотря на название. Солнечная, искрящаяся жизнелюбием, даже провозглашающая гимн жизни как таковой, и завершающаяся невероятно трагически при этом. Сыграно поистине восхитительно: тонко, изысканно, изящные штрихи струнных. Может быть, немного подвели медные в своих соло, и до обидного подкачали на самой коде литавры, - их вибраций чуть не хватило до конца хрипения контрабасов. В этом месте, помнится, Темирканов любил вообще выключать весь свет в зале Филармонии… Башмет тоже выдержал довольно томительную паузу, шевеля пальцами, - пока не повернулся к публике.



Юрий Башмет

«С Юрием Абрамовичем Башметом у нас огромная история встреч. Он приезжал к нам и в качестве дирижера, и как солист. Юрий Хатуевич его приглашал с нами в поездки – мы выступали в Вене, в Музикферайне, и в Лондоне, в Альберт-холле, и много где еще. Сегодня мы сделали замечательный шаг навстречу друг другу и получили удовольствие от совместного творчества», - подытожил свои впечатления от концерта народный артист России, концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО и Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ