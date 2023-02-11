В ГЭС-2 Юрий Башмет сыграл Рахманинова

Вообще пространство модного ГЭС-2, эффектно восстановленного из реально работавшей тут электростанции на задворках кинотеатра «Ударник», для академической музыки не очень приспособлено. Оно не акустическое, и требует подзвучки многочисленными колонками. И вот тут появляется целый симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Прежде чем сказать о трактовках и интерпретациях, позволю себе поделиться впечатлениями от звука. Ну, как звука? Вы слышали оркестровые концерты в маленьком радиоприемнике со скверным динамиком? Так вот, тут было еще страннее. Потому что из-за отсутствия стерео звукорежиссер все инструменты из микрофонов подавал в один микс, как ему казалось поинтереснее. Мало того, что привычная панорама оркестра тут же исчезла, но появилось ощущение, что никаких оркестровых групп нет, все музыканты разбросаны по сцене в хаотичном порядке. Любой инструмент мог звучать в десятки раз громче обычного, - ну просто потому, что на пульте ручку подкрутили погромче. Это все прозвучало максимально дискомфортно и неестественно.



«Новая Россия» п/у Юрия Башмета

А теперь о Рахманинове. Концерт прошел в честь 150-летия композитора. Рахманинова Башмет играет не так уж часто, если не считать выступлений с Мацуевым. Симфоническая поэма «Остров мертвых» была написана Рахманиновым в 1909 году под впечатлением от одноименной картины швейцарского живописца Арнольда Бёклина. Это невероятно трагическое произведение Рахманинова, ставшее смысловым центром концерта. Башмет дирижировал, будто тектонические плиты бытия переворачивал в разные стороны, тискал их, выжимал ужас и тлен.

Стоит отметить духовую секцию оркестра «Новая Россия», ответственно вытянувшую и по медным, и по деревянным. А тут они очень важны. Хотя и все струнные, вплоть до контрабасов, были отчаянно хороши. Они звучали мрачно, артикулированно, основательно. Мрачный Вавилон как он есть.



Юрий Башмет

Камерный хор Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьева сольно исполнил хор «Пантелей-Целитель» (слова А. К. Толстого) и хоровое переложение «Вокализа». По идее, Алексей Толстой заложил в тексты и немало едкой сатиры, и стилизацию духовного стиля. Но ничего этого, за давностью лет, не ощущалось. Это слушалось скорее как духовные песнопения, и довольно искренние. А переложение знаменитого «Вокализа» - скорее как бенефис камерного хора МГК, чья невероятная вокальная техника вызывает искреннее восхищение.



Юрий Башмет и Александр Соловьев

Концерт закончился «Симфоническими танцами» Рахманинова. Иногда Башмет играет его. В этот вечер я услышал довольно спорную трактовку (с поправкой на ужасный звук). Если бы оркестр остался на высоте «Острова мертвых», - все было бы иначе. Но куда-то делась мрачная торжественность, зыбкая ностальгия, присущая Рахманинову тут. Мне не хватило горечи. Башмет дирижировал «танцами» элегично, тактично и умиротворенно. Но я слышал и более впечатляющие исполнения, если честно.

Весьма необычно выглядела световая партитура шоу: мигающие светодиоды на заднике, динамические цвета по крыше и балюстрадам. Сцена озарялась то красными, то синими, то белыми цветами, пульсируя в такт оркестру. Ее разработал художник Иван Виноградов — лауреат премии «Золотая Маска».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО