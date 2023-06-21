Сергей Гармаш и Юрий Башмет исполнят «Реквием» в День Памяти и Скорби

В роли чтеца – народный артист России, знаменитый актер Сергей Гармаш. Также в исполнении «Реквиема» примут участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Камерный хор Московской консерватории под управлением народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.



Юрий Башмет

Одно из первых исполнений этого сочинения стало поистине знаковым: 22 июня 2021 года, в день 80-летней годовщины начала Великой отечественной войны, оно прозвучало ровно в 4 утра на парящем мосту парка Зарядье (это историческое исполнение транслировалось сразу тремя федеральными каналами российского телевидения).

Знаменитый поэт Роберт Рождественский, с особым трепетом писал эти стихи, держа на рабочем столе фотографию шестерых молодых ребят - это было братья его матери, из которых лишь один вернулся с войны. Обращаясь к живым, он заклинал быть достойным памяти павших за Родину, за наше будущее, за мирную жизнь.

Композитор Кузьма Бодров чутко следует за стихами симфонической партитурой, откликаясь на настроение каждой части поэмы. Он создавал музыку, вдохновившись чтением этих стихов Сергеем Гармашем - по словам композитора, «артист читает спокойно, но с такой мощью, пронзительностью доводит смысл слов, как будто заглядывает внутрь души во время исполнения».

В концерте принимают участие Камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер Александр Соловьёв и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет.