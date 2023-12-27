Александр Зацепин сыграет с Юрием Башметом

«Где-то на белом свете..» - уверены, каждый сможет продолжить эту незамысловатую фразу. Ведь уже более полувека вся страна знает музыку Александра Зацепина из таких фильмов, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Земля Санникова», «31 июня» и многие другие, включая песни для известной примадонны Аллы Пугачевой. Песни Зацепина без преувеличения поет вся страна, они сопровождают нас и в горе, и в радости, способствуют праздничному или философскому настроению, а главное – никогда не устаревают.



Афиша

На концерте 16 января знаменитые хиты прозвучат в блистательном исполнении. В качестве солистов выступят артисты Большого и театра «Новая опера» Эльмира Караханова (сопрано), Виктория Шевцова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор), Николай Землянских (баритон), в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета.

Кроме того, на концерте ожидается и сам великий мастер, творческий тандем которого с маэстро Башметом не оставит никого равнодушным.