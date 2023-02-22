Действо «Волшебная флейта. Путешествие» прозвучало с новыми вокалистами

Премьера этого театрализованного действа прошла в феврале прошлого года на фестивале Башмета в Москве. С тех было всего несколько представлений, и каждый раз состав вокалистов оказывался немного другим. А в Сочи вокальный руководитель постановки, глава Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин привез и вовсе полностью обновленный состав своих подопечных из МОП. И выяснилось, что они тоже отчаянно хороши!



Надежда Лумпова в роли Моцарта

Спектакль состоит из основных арий и дивертисментов оперы Моцарта, но не повторяет сюжет оперы, а привносит свой. В кабинет Моцарта (его почему-то играет актриса Надежда Лумпова), где происходит все действие, приходит тот самый Черный человек (раньше его играл Владимир Стеклов, а теперь — Георгий Сиятвинда). Только одет он во все белое. И предлагает Моцарту отправиться в некое путешествие, которое тот поначалу воспринимает как концертное турне. Но тот, несмотря на бедственное финансовое положение, сильно увлечен написанием и предстоящей премьерой оперы «Волшебная флейта». И ее персонажи начинают приходить в кабинет Моцарта, а он судорожно записывает-записывает…



Георгий Сиятвинда в роли Тео

Понемногу грани реальности стираются, Моцарт сильно заболевает. Стадия написания «Реквиема» зачем-то пропущена, но к премьере «Волшебной флейты» Моцарт уже при смерти. Тео, тот самый Черный человек, объявляет ему о приближении смерти, и только тогда Моцарт догадывается, о каком «путешествии» шла речь.



Дирижер Юстус Франтц

Оркестром «Новая Россия» вновь дирижирует знаменитый немец Юстус Франтц. Он изо всех сил пытается усмирить и облаголепить непокорный оркестр, и в чем-то ему это удается. Хотя назвать сколько-нибудь безупречным звучание оркестра нельзя, хотя бы из-за нестройной меди и частых рассинхронов с вокалистами.



Сопрано Дарья Брусова в роли Царицы Ночи

А вот вокалисты-то как раз настоящее сокровище. Невероятной красоты бельканто показал в роли принца Тамино тенор Марк Ким. Абсолютно феерично, очень точно, без единой помарки и полетным легким тембром спела арию Царицы Ночи сопрано Дарья Брусова, давно не приходилось слышать столь проникновенного исполнения этой знаменитой арии.



Сопрано Лилит Давтян в роли Памины

Весьма убедительны в ролях Памины сопрано Лилит Давтян и Папагены сопрано Елене Гвритишвили. Немного скомканным выглядел Жасур Хайдаров в роли Зарастро, хотя в прошлом году тут же в Сочи он поразил всех на гала-концерте молодых вокалистов арией Лепорелло и дуэтом из «Итальянки в Алжире». Но — ему всего 21 год! Не будем слишком строги к этому очень и очень одаренному басу. Басы раскрываются с годами.



Баритон Максим Лисиин в роли птицелова Папагено и тенор Марк Ким в роли принца Тамино

А вот баритон Максим Лисиин в роли птицелова Папагено, напротив, слушался чересчур расхлябанно и излишне суетливо. Три дамы в исполнении Альбины Тонких, Елизаветы Нарсия и Ульяны Бирюковой не запомнились ничем, но картины не портили.



Три дамы в исполнении Альбины Тонких, Елизаветы Нарсия и Ульяны Бирюковой

Уже в самом конце спектакля, когда все действо закончено и Моцарт уходит в последний путь, есть интересная задумка режиссера Павла Сафонова.



Юстус Франтц из оркестровой ямы поднимается на сцену

Дирижер Юстус Франтц из оркестровой ямы поднимается на сцену, садится за рояль и играет печально-прекрасную вторую часть 21-го концерта Моцарта. А на сцене остаются герои оперы, наследие Моцарта потомкам...

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото пресс-службы РКА