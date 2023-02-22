Действо «Волшебная флейта. Путешествие» прозвучало с новыми вокалистами

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Музыкальный спектакль «Волшебная флейта. Путешествие» по мотивам знаменитой оперы Моцарта показали на фестивале Юрия Башмета в Сочи с обновленным составом.

Премьера этого театрализованного действа прошла в феврале прошлого года на фестивале Башмета в Москве. С тех было всего несколько представлений, и каждый раз состав вокалистов оказывался немного другим. А в Сочи вокальный руководитель постановки, глава Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин привез и вовсе полностью обновленный состав своих подопечных из МОП. И выяснилось, что они тоже отчаянно хороши!

Надежда Лумпова в роли Моцарта
Надежда Лумпова в роли Моцарта

Спектакль состоит из основных арий и дивертисментов оперы Моцарта, но не повторяет сюжет оперы, а привносит свой. В кабинет Моцарта (его почему-то играет актриса Надежда Лумпова), где происходит все действие, приходит тот самый Черный человек (раньше его играл Владимир Стеклов, а теперь — Георгий Сиятвинда). Только одет он во все белое. И предлагает Моцарту отправиться в некое путешествие, которое тот поначалу воспринимает как концертное турне. Но тот, несмотря на бедственное финансовое положение, сильно увлечен написанием и предстоящей премьерой оперы «Волшебная флейта». И ее персонажи начинают приходить в кабинет Моцарта, а он судорожно записывает-записывает…

Георгий Сиятвинда в роли Тео
Георгий Сиятвинда в роли Тео

Понемногу грани реальности стираются, Моцарт сильно заболевает. Стадия написания «Реквиема» зачем-то пропущена, но к премьере «Волшебной флейты» Моцарт уже при смерти. Тео, тот самый Черный человек, объявляет ему о приближении смерти, и только тогда Моцарт догадывается, о каком «путешествии» шла речь.

Дирижер Юстус Франтц
Дирижер Юстус Франтц

Оркестром «Новая Россия» вновь дирижирует знаменитый немец Юстус Франтц. Он изо всех сил пытается усмирить и облаголепить непокорный оркестр, и в чем-то ему это удается. Хотя назвать сколько-нибудь безупречным звучание оркестра нельзя, хотя бы из-за нестройной меди и частых рассинхронов с вокалистами.

Сопрано Дарья Брусова в роли Царицы Ночи
Сопрано Дарья Брусова в роли Царицы Ночи

А вот вокалисты-то как раз настоящее сокровище. Невероятной красоты бельканто показал в роли принца Тамино тенор Марк Ким. Абсолютно феерично, очень точно, без единой помарки и полетным легким тембром спела арию Царицы Ночи сопрано Дарья Брусова, давно не приходилось слышать столь проникновенного исполнения этой знаменитой арии.

Сопрано Лилит Давтян в роли Памины
Сопрано Лилит Давтян в роли Памины

Весьма убедительны в ролях Памины сопрано Лилит Давтян и Папагены сопрано Елене Гвритишвили. Немного скомканным выглядел Жасур Хайдаров в роли Зарастро, хотя в прошлом году тут же в Сочи он поразил всех на гала-концерте молодых вокалистов арией Лепорелло и дуэтом из «Итальянки в Алжире». Но — ему всего 21 год! Не будем слишком строги к этому очень и очень одаренному басу. Басы раскрываются с годами.

Баритон Максим Лисиин в роли птицелова Папагено и тенор Марк Ким в роли принца Тамино
Баритон Максим Лисиин в роли птицелова Папагено и тенор Марк Ким в роли принца Тамино

А вот баритон Максим Лисиин в роли птицелова Папагено, напротив, слушался чересчур расхлябанно и излишне суетливо. Три дамы в исполнении Альбины Тонких, Елизаветы Нарсия и Ульяны Бирюковой не запомнились ничем, но картины не портили.

Три дамы в исполнении Альбины Тонких, Елизаветы Нарсия и Ульяны Бирюковой
Три дамы в исполнении Альбины Тонких, Елизаветы Нарсия и Ульяны Бирюковой

Уже в самом конце спектакля, когда все действо закончено и Моцарт уходит в последний путь, есть интересная задумка режиссера Павла Сафонова.

Юстус Франтц из оркестровой ямы поднимается на сцену
Юстус Франтц из оркестровой ямы поднимается на сцену

Дирижер Юстус Франтц из оркестровой ямы поднимается на сцену, садится за рояль и играет печально-прекрасную вторую часть 21-го концерта Моцарта. А на сцене остаются герои оперы, наследие Моцарта потомкам...

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото пресс-службы РКА

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