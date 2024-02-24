Молодые певцы спели концерт памяти Елены Образцовой на фестивале Башмета

И место необычное — Морской вокзал Сочи, зал «Чайка», каким-то чудом сохранившийся среди вездесущих ресторанов и магазинов. И акустика необычная, - слегка плывущая, зыбкая. Для вокала самое то, чего не скажешь про фортепиано.

Участники, впрочем, тоже необычные. Тут на фестивале Башмета работает вокальный департамент Музыкальной академии под привычным руководством Дмитрия Вдовина, директора Молодежной программы Большого театра. Собственно, именно эти студенты и спели в память о Елене Образцовой, причем большая их часть так или иначе побеждали или участвовали в конкурсах Культурного центра Елены Образцовой под руководством Ирины Черновой в Петербурге. Ну, и сама Ирина Чернова выступила автором идеи и заодно ведущей концерта.



Все участники концерта

На такие концерты всегда идешь в поисках открытия нового неведомого тебе вокального таланта. И они случились, по крайней мере для меня. Скажем, весьма хороши оказались оба казахстанских певца — тенор Ануарбек Нурсултан, в технике бельканто спевший «Утреннюю зарю» Тости, и баритон Ерболатулы Бекулан с «К музыке» Шуберта и «Серенадой Дон Жуана» Чайковского, солисты Международной оперной академии Astana Opera. Зрелые мощные голоса, прекрасное дыхание и дикция. У баритона мне немного не хватило полетности звука, но какие его годы.

У баритона Аркадия Чайкина из Крыма хватило и полетности, и благородного тембра. Романсы «Все отнял у меня» Рахманинова и «То было раннею весной» Чайковского звучат густо насыщенными обертонами, и приличествующая трагичность интонирования весьма хороша. Курскому же баритону Кириллу Токмакову (II премия 2023 г.) банально не хватило дыхания в избранных им вокально сложных «Застольной песне» Равеля и «Песне под Тальянку» Свиридова.

Бас Владислав Климов из Петербурга в непростом для исполнения «Червяке» Даргомыжского продемонстрировал изумительную эксцентрику, причем не в ущерб своему звонкому тембру и округлости звука. Может быть, «хлопотать» лицом стоило бы поменьше. Даргомыжский уже прописал все-все в музыке. Владислав - это I премия Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой 2020 г.

У сопрано стоит обратить внимание на Юлиану Ашурову (I премия Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой 2018 г.), «Чудесный вечер» Дебюсси оказался восхитительно грациозен и изящен. Роскошный богатый тембр и полное дыхание даже на самых тихих, проникновенных нотах. Меццо Валерия Торунова из Тюмени (II премия Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой 2023 г.) обратила на себя внимание чистейшим тембром, великолепной дикцией и проникновенным исполнением «Весенних вод» Рахманинова.

Завершился концерт совместным исполнением всеми участниками шлягерной «Качели» Денца. А потом, на бис, еще раз «Качели». Прекрасная программа, чудесная музыка и голоса, и... новые имена.

Вадим ПОНОМАРЕВ