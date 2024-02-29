Фестиваль Башмета в Сочи закрылся тремя мировыми премьерами. И Перетятько

«Посещаемость в этом году превзошла даже наши прошлогодние показатели, и не только в Зимнем театре, но и на других площадках. И в органном зале, и на Красной поляне, и в зале «Чайка» на морвокзале. Думаю, у нас появился постоянный зритель, который ходит на концерты просто потому, что это фестиваль Башмета. И там посмотреть, и там посмотреть, раз фестиваль. Многие из тех артистов, кто приезжал сюда учиться 5-7 лет, сегодня признанные мировые звезды. Это приятно. Котелок варится. Так развивается профессиональная среда, которую мы и хотели бы создавать», - высказался директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Гала-концерт закрытия открылся «Восходом солнца» из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля в исполнении Всероссийского юношеского оркестра п/у Юрия Башмета.

«Всероссийский юношеский оркестр существует в России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил нас перед Олимпиадой создать какой-то общероссийский проект. И мы предложили проект всероссийского юношеского оркестра, который объединит всю Россию. Сейчас в оркестре порядка 180 ребят и еще какое-то количество стажеров, ведь ребята могут заболеть, или быть занятым в концертах. Всех их мы можем собрать только в Сочи, и тут для них практически академия, где с ними работают педагоги. У них миллионы идей, как им играть камерными составами, сами сочиняют музыку. Они тут развиваются. Главная новость в том, что оркестр стал федеральным коллективом, что дает возможность стабильного финансирования. Седых волос у Юрия Абрамовича стало меньше», - прокомментировал Дмитрий Гринченко.

Что касается программы закрытия фестиваля, то тут был определенный замысел.

«Мы решили сделать программу более-менее определенной, выступления супер-звезд и каких-то отдельных интересных музыкантов. Три мировые премьеры, играть будет Всероссийский юношеский оркестр».

Мировая премьера пьесы «Грезы» Дениса Хорова для домры Степана Смирнова, балалайки Максима Бельника, баяна Всеволода Якубовского и симфонического оркестра прошла успешно.



Мировая премьера пьесы «Грезы» Дениса Хорова для домры Степана Смирнова, балалайки Максима Бельника, баяна Всеволода Якубовского и симфонического оркестра прошла успешно

«Мы решили показать, что русские народные инструменты не хуже, чем арабские. И заказали у молодого композитора, который нам хорошо знаком, потому что он преподавал у нас в Академии и даже учился здесь же, у Дениса Хорова. Баян, балалайка и домра с симфоническим оркестром, - а Денис по первому образованию балалаечник. При этом он пишет музыку достаточно авангардную. Эта идея нам показалась очень полезной».

Скрипач Вадим Репин в Концерте для скрипки с оркестром ре мажор Петра Чайковского впервые показался не совсем убедителен. Он старался, играл каденции в точных указаниях Чайковского, но нельзя сказать, что это было вдохновенно. Он выглядел уставшим и обескровленным. Хотя в техничности ему не отказать, как всегда. Я волнуюсь, - это, наверное, самые мои жесткие слова в адрес Вадима Репина за всю мою жизнь. Но я хочу остаться честным и объективным, несмотря на мое преклонение перед Вадимом Репиным. Мне всего лишь не хватило вдохновения.



Вадим Репин

Ладно, еще одна мировая премьера. Олег Крохалев «Folded Linen» для симфонического оркестра.

«Плюс прозвучит мировая премьера пьесы Крохалева, которую мы ему заказали, когда была пандемия. Когда все остались без работы, особенно солисты. И мы тогда с Юрием Абрамовичем решили поддержать талантливых солистов, из собственных средств выделили стипендии, и заказали молодым композиторам произведения с оплатой гонорара и обещанием, что мы это исполним. С нетерпением жду, что мы услышим».

И тут был буквально культурный шок. Вы слышали произведения на одной ноте? Так вот Олег Крохалев сделал именно это. Миллионник про этой части. Нет-нет, вы не поняли, он реально написал пьесу на одной гармонии. И ему за это заплатили денег, как можно понять. Невероятно.

Интереснее было послушать ту самую пьесу для арабского инструмента ребаба, она же мировая премьера, «Ночные видения Альгамбра для ребаба с оркестром», - так пафосно это называлось.



Хассан Моатац Эль Молла

«Там же ребаб с симфоническим оркестром, мы этого исполнителя услышали год назад, он феноменально владеет техникой ребаба. А в нормальной жизни он виолончелист Катарского симфонического оркестра, профессиональный музыкант, который знает ноты. Мы его спросили, а готов ли он сыграть произведение, которое напишет русский композитор. Он сказал, что это очень интересно, потому что для ребаба симфонической музыки пишут немного. Его это заинтересовало», - сказал Дмитрий Гринченко.

Ок. Трогательные переклички между скрипками и нечто типа дудука в исполнении музыканта Хассан Моатац Эль Молла. Услышали ориентальные мотивы, щедро приправленные испаноцентричной гармоникой. Ну почему бы и нет? Хотя не уверен, что где-то когда-то это прозвучит еще.



Ольга Перетятько

Ладно, давайте о вокале. Ольга Перетятько могла взбодрить все это. Каватина Нормы из оперы «Норма»? Да кого угодно взбодрит, учитывая контекст. Но Ольга Перетятько не стала петь Бизе, сосредоточившись на Каватине «Нормы» и «Поцелуе» Ардити. Не самая лучшая вокальная форма, но вполне достойно и убедительно.

После этого увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта прозвучала возвышенно и утонченно.

Очередной фестиваль Башмета в Сочи завершился, его можно назвать триумфальным. Мировые премьеры, эффективная Музыкальная академия для молодых талантов, бурные споры директоров филармоний на международной конференции «Культурный код России» о влиянии санкций, школа молодых журналистов, выставки и перформансы, - это живая жизнь культуры. Тут все это происходит. Это жизнь. Это фестиваль Башмета.