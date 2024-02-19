Солисты юношеского оркестра Юрия Башмета дали концерт на ВПП аэропорта Сочи

Музыканты поприветствовали фрагментом «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь» Бородина самолет авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя великого композитора Сергея Рахманинова, прибывший утром в воскресенье из Москвы.



ВЮСО на ВВП аэропорта Сочи

После выступления на перроне аэропорта солисты ВЮСО переместились в зал ожидания аэропорта, где вместе с известной пианисткой Ксенией Башмет дали бесплатный концерт для пассажиров.



ВЮСО в аэропорту Сочи

Акция прошла в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета, который проходит в Сочи с 14 февраля. Одна из ключевых особенностей фестиваля – выход за пределы концертных площадок города. В частности, в предыдущие годы артисты Фестиваля играли в здании ЖД-вокзала Адлера, в аэропорту Сочи, в здании Морского вокзала. Этот год не стал исключением: фестивальный вихрь охватывает все новые и новые площадки курортного города и окрестностей.

XVII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством Юрия Башмета продлится до 25 февраля. Среди участников этого года – настоящая россыпь звезд: Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Светлана Захарова, Симона Кермес (сопрано, Германия), Денис Мацуев, Теодор Курентзис и его musiсАeterna, Ольга Перетятько, Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Екатерина Мочалова, хор Сретенского монастыря, а также сам маэстро Башмет и сразу три его коллектива: лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который в этом году отмечает 12-летие.

Иностранные артисты в этом году представлены коллективами и солистами, в том числе играющими на редких инструментах, из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, среди которых: Минг-квартет (Китай), оркестр La Venexiana (Италия), Nahawend Ensemble (Бахрейн), Ду Ксюянь (гуджень, Китай), Ло Чаовэнь (скрипка, Китай), Хассан Моатац Эль Молла (ребаб, Катар-Египет), Дэвид Лайвли (фортепиано, Франция) и другие.

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи – уникальное событие в сфере классической музыки и академического искусства, сочетающее в себе мультижанровость и высочайшее чувство вкуса как основу составления фестивальных программ. По традиции на фестиваль маэстро Башмет соберет в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, арта, выставки, марафоны, детские программы и многое другое.