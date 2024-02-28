Вокалисты академии музыки Юрия Башмета показали мастерство

«Больше десяти лет мы приезжаем в Сочи, как домой. Из вокального департамента вышло столько людей… Два года назад здесь училась Кристина Мхитарян, сделала большую карьеру, и теперь к нам приезжают учиться ее ученики», - вспомнил глава департманта, директор Молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин.

Педагоги вокального департамента в этом году, помимо Дмитрия Вдовина, - это знаменитая певица Большого театра народная артистка СССР Маквала Касрашвили, коуч по французской вокальной фонетике Любовь Татевосян (Армения), основатель агентства Gerstel International Opera Manegement Тедди Герстел (Швейцария) и худрук оперного класса Академии хорового искусства и ведущий коуч Молодежной программы Большого театра Екатерина Вашерук.

В этом году учащихся набралось как никогда представительно — нашлись и большие голоса, и камерные. И по типам голосов — полная идиллия, много приличных баритонов и теноров, разве что меццо-сопрано и басы остались в дефиците.



Участники концерта

Пойдем по голосам. Баритон Захар Куц (Краснодарское музучилище, ныне студент ГИТИСа) спел арию Папагено из оперы «Волшебная флейта» Моцарта артистично, но голос предательски не захотел лететь. Баритон Кирилл Токмаков (Курский музколледж) пел романс Шумана-Гейне Ich grolle nicht распевно по максимуму, с отличным немецким произношением (Тедди Герстел наверняка помог) и проникновенным тембром. Прекрасные впечатления. А Дмитрий Вдовин добавил, что он самый молодой участник, ему всего 18 лет. Потом еще спел Застольную песню Дон Кихота Равеля с прекрасными испанскими опеваниями, уж точно одно из открытий фестиваля Юрия Башмета. Бас-баритон Иракли Гургенидзе (Сакартвело, Грузия) спел арию Гульельмо из оперы «Так поступают они все» Моцарта уверенно и убедительно, но порой ему не хватало дыхания для большей грозности, а в лирических моментах — просто проникновенности. Баритон Аркадий Чайкин (студент Симферопольского музучилища) взялся за романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» Вагнера, он требует особого героически-романтичного настроя, и я услышал его от молодого певца. Не хватило чистоты звукоизвлечения и какой-то строгости, что ли. Вагнер непрост, очень непрост. Но за попытку спасибо. Баритон Ерболатулы Бекулан (слушатель Международной оперной академии Astana Opera) спел Ариозо Роберта из оперы «Иоланта» Чайковского, и вот снова показалось, что это не совсем его тема. Высокие ноты у него звучат героически, но это не то, что тут хотелось бы слышать в лирической теме Роберта. Не про это написано.

Тенор Роман Мамалинов (лауреат Гран При конкурса КЦ Елены Образцовой 2023 года, с того же года солист родного Башкирского государственного театра оперы и балета) спел арию Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта основательно и все же по-студенчески, без перспективы. Хотя и дыхание, и красивый тембр при нем. Драматический тенор Кирилл Сикора (Курган, ГИТИС) спел Балладу герцога из «Риголетто» Верди победоносно, как и полагается, да и просто красиво. Потом еще и арию Лыкова из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Роскошно и напевно. Есть куда расти, и слышны задатки прекрасного артиста. Тенор Иосиф Никитенко (Белоруссия, победитель I Международного конкурса оперных певцов имени Федора Шаляпина в Петербурге) спел Вторую песню Баяна из оперы «Руслан и Людмила» Глинки с максимально длинными нотами, точно по партитуре, только с эстетикой бельканто. Звучало немного странно. Но талант артиста неоспорим. Тенор Ануарбек Нурсултан Нуржанулы (слушатель Международной оперной академии Astana Opera) показал Каватину Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь» Бородина с тонким пониманием музыки Бородина и роскошным вокалом. Распев, тембр, подача — все на месте. Удивительный артист.

Сопрано Ирина Хубаева (Белгород, окончила Воронежский институт искусств) спела Вторую арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, которую она уже пела в Воронежском театра оперы и балета. Сочетание кукольного голоса и невероятно красивой и виртуозно сложной мелодии Моцарта — это, как минимум, интересно. Ирина Хубаева еще спела арию Кунигунды из мюзикла «Кандид» Бернстайна, единственную мюзикловую тему в программе. Собственно, если бы не ее сложность, и говорить о ней не пришлось. Хубаева не только справилась со всеми речитативами, но и с весьма дерзкими виртуозными опеваниями в верхнем регистре. Сопрано Софья Черноскулова (училище Гнесина) взялась за арию Блондхен из оперы «Похищение из сераля» Моцарта и поразила своими высокими нотами, чистыми и пронзительными. Однако искренности и интимности все же не хватило. Сопрано Вероника Хорошева (ученица Хиблы Герзмава в МГК и стипендиат фонда Спивакова) спела Колыбельную Заиды из оперы «Заида» Моцарта чрезвычайно хорошо, на глубоком грудном дыхании и свободно, но это не «европейское» исполнение, ария Марфы в «Царской невесте» подходит ей куда больше. Но свои заслуженные «браво» от зрителей она получила, разумеется. Сопрано Виктория Акимова (Новокузнецк, ГКА им. Маймонида) спела Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» Чайковского максимально «по чайковски», распевно и лирично, с хорошим дыханием.

Меццо-сопрано Валерия Торунова (Тюмень, II премия XIV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, участница МОП) сольно спела арию Иоанны из оперы «Орлеанская дева» Чайковского драматично и хрустально. Даже не представляю, за чем она приехала учиться. Она поет как примадонна. Прекрасная певица. Гамма чувств от надежд до глубокого отчаяния разыграна блистательно и точно. Меццо-сопрано Назгуль Ибрагимова спела арию Сантуцци из оперы «Сельская честь» Масканьи драматично и эмоционально выразительно. Она жила этой жизнью. Потрясающе чистые верхние ноты, дива.

О дуэтах. Бас-баритон Иракли Гургенидзе и сопрано Юлиана Ашурова (так впечатлившая меня днем ранее на концерте в Сочинском морском вокзале) в дуэте Церлины и Дона Жуана Моцарта — невероятно гармоничный дуэт. Юлиана Ашурова снова впечатлила прекрасной вокальной культурой, такого округлого звука поискать еще. В пару с ней мощный голос Иракли Гургенидзе роскошно заливал пространство органного зала, сочетаясь тембрально и эмоционально. «Браво!» - кричали зрители. Соглашусь. Сопрано Вероника Хорошева и меццо-сопрано Валерия Торунова спели божественной красоты дуэт Лакме и Малики из оперы «Лакме» Делиба, и тут тоже все получилось. Голоса сливались, оттеняя друг друга, а завершили номер певицы уже за кулисами, откуда доносились в зал эти чарующие вокализы. Обе не старались «перепеть» друг друга, что максимально похвально. И снова «Браво!». В дуэте баритона Захара Куца и тенора Кирилла Сикора, как дуэте Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга» Бизе интереснее было услышать диалог бывших врагов, но получилась скорее посиделка старых друзей.

Ожидаемо вечер закончился исполнением «Качелей» Денца всеми участниками Вокального департамента музыкальной академии фестиваля Юрия Башмета. Вот только на бис они его не решились исполнить.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: пресс-служба фестиваля