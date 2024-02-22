X Международный конкурс молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера объявил победителей

Конкурс прошел в двух номинациях – «струнный квартет» и «фортепианный ансамбль». Всего было подано более 60 заявок от молодых авторов из 11 стран, в финал вышли 12 композиторов.

Победителем в номинации «струнный квартет» стал композитор Адай Луис (Испания), первая премия в номинации «фортепианный ансамбль» не присуждена. Вторую премию в номинации «струнный квартет» получил Антон Смирнов (Украина), а в номинации «фортепианный ансамбль» - Андрей Артемов (Россия). Третью премию в номинации «струнный квартет» получила Алина Подзорова (Россия), а в номинации «фортепианный ансамбль» - Игор Андрич (Сербия).



Участники конкурса и жюри

Сочинения всех 12 финалистов прозвучали на концерте в Зале органной и камерной музыки города Сочи в исполнении солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Лауреаты конкурса также удостоились материальной премии и памятных дипломов, призовой фонд конкурса составил порядка 600 тыс. рублей.

В состав жюри конкурса в этом году вошли: Юрий Башмет, Патрик де Клерк (Бельгия), Кузьма Бодров, Валерий Воронов (Беларусь/Германия), Муратбек Бегалиев (Киргизия) и Антон Танонов. Председатель жюри X Международного конкурса молодых композиторов Сочинского фестиваля – один из ведущих композиторов России, профессор Александр Чайковский.

Проходящий в десятый раз Международный конкурс молодых композиторов имени Святослава Рихтера и Альфреда Шнитке свидетельствует об устойчивом интересе современных музыкантов-исполнителей к актуальному композиторскому искусству. Это качество отличало отечественных музыкантов всех поколений – за полувековую творческую деятельность сам маэстро Юрий Башмет осуществил более сотни мировых премьер. XVII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством Юрия Башмета продлится до 25 февраля. Среди участников этого года – настоящая россыпь звезд: Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Светлана Захарова, Симона Кермес (сопрано, Германия), Денис Мацуев, Теодор Курентзис и его musiсАeterna, Ольга Перетятько, Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Екатерина Мочалова, хор Сретенского монастыря, а также сам маэстро Башмет и сразу три его коллектива: лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который в этом году отмечает 12-летие.

Иностранные артисты в этом году представлены коллективами и солистами, в том числе играющими на редких инструментах, из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, среди которых: Минг-квартет (Китай), оркестр La Venexiana (Италия), Nahawend Ensemble (Бахрейн), Ду Ксюянь (гуджень, Китай), Ло Чаовэнь (скрипка, Китай), Хассан Моатац Эль Молла (ребаб, Катар-Египет), Дэвид Лайвли (фортепиано, Франция) и другие.