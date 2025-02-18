100-летие виолончелиста Валентина Берлинского отметили на фестивале Башмета в Сочи

В концерте приняла активное участие пианистка Людмила Берлинская, дочь «патриарха квартетного искусства», как часто называли Валентина Берлинского. И пришел поздравить Юрий Башмет.



Людмила Берлинская и Юрий Башмет

«С Милочкой меня связывает очень много, мы выступали вместе, трио Брамса вместе с Валентином Александровичем записывали. Флорентийский секстет Чайковского записывали, и много общения. Вечеров на кухне Валентина Александровича, мы с ним много дружили. Когда рождался квартет имени Бородина, уже со второй репетиции Валентин Берлинский был виолончелистом квартета. Его в квартет привел Ростропович, сказав, что у него не хватит времени заниматься сольной деятельностью и квартетом. В квартете собрались изумительные музыканты! Но цементирующим центром квартета с репетициями, многочасовыми занятиями с инструментом, дисциплиной - был Валентин Берлинский. Он все держал на своих плечах», - сказал Юрий Башмет.

«Юра уже все сказал про папу, и для меня это невероятно волнительно, - продолжила Людмила Берлинская. - 19 января ему бы исполнилось 100 лет. Мне сложно произнести эту цифру, для все было как будто вчера. Тем более, когда мы стоим с тобой на этой сцене (указывая на Башмета), - мне кажется, что почти ничего не изменилось. О том, каким он был музыкантом, - об этом многие говорили и говорят. Я еще хочу сказать, что папа еще был великолепным педагогом. Он был бы очень рад, что именно молодежь играет концерт, посвященный ему. Для него первое и главное место в жизни занимал Квартет, а второе — его ученики. И только на третьем месте — его семья».



Георгий Ибалин (скрипка), Даниил Михайлов (скрипка), Арсений Захаров (альт), Илья Михайлов (виолончель), Дарья Попова (виолончель) и Сергей Цедрик (альт)

Концерт начали с переложения для струнного секстета вступления к последней опере Рихарда Штрауса «Каприччио». К струнному квартету Mos Art Quartet в составе Георгий Ибалин (скрипка), Даниил Михайлов (скрипка), Арсений Захаров (альт) и Илья Михайлов (виолончель) присоединились Дарья Попова (виолончель) и директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик (альт). Музыканты действительно все молодые, но изрядно титулованные на международных конкурсах. И сыграли отменно: чистый мягкий звук нужной степени округлости, никакого перебора по вибрато.

Масштабный фортепианный квинтет Сезара Франко, который так любил играть Квартет имени Бородина, часто со Святославом Рихтером или Людмилой Берлинской, впервые прозвучал в исполнении того же Mos Art Quartet вместе с Людмилой. Она напомнила, что квинтет посвящен Сен-Сансу, и он был его первым исполнителем. Но по окончании игры хлопнул крышкой рояля, выбросил ноты и ушел. Историки рассказывают, что Франко и Сен-Санса связывала одержимость одной и той же молодой девушкой. Так оно или нет, но квинтет получился выдающийся. Заметно, что Берлинская сыграла его очень в духе Святослава Рихтера, не копируя, но именно что «в духе», суховато и веско. Mos Art Quartet играл под стать ей, выразительно и сдержанно даже в самых драматичных моментах. Не могу покривить душой и сказать, что услышал лучшее исполнение квинтета Франко, - но это было весьма и весьма достойно.



Павел Романенко (альт), Людмила Берлинская (фортепиано) и Михаил Калашников (виолончель)

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Во втором отделении к Берлинской присоединились участники Квартета имени В.Берлинского Павел Романенко (альт) и Михаил Калашников (виолончель) для исполнения фортепианного трио позднего Брамса для минор. Тут сразу три из четырех частей - Allegro. Брамс уже не искал формы, но нес смыслы. Певучая виолончель Калашникова безусловно задает тон этой задумчивой романтике, и ее обрамляют скорбные фортепианные аккорды и проходы, а акценты дает альт Романенко. Шедевр Брамса — в восхитительном исполнении.



Людмила Берлинская

«Я подумала, что у папы действительно был необыкновенный звук, и звук этот невозможно ни с кем спутать. Мы слушаем Квартет Бородина, и сразу понимаем, что на виолончели играет Берлинский. Мой сын — тоже виолончелист. И когда он начал учиться, надо было купить ему инструмент. Мы жили и живем в Париже. Мой папа поискал и нашел инструмент. Но как из России его перевезти в Париж? Отец придумал: он сказал, что у него гастроли в Париж, он возьмет его вместо своей виолончели, сыграет на нем и потом оставит нам. Никому из коллег об этом он не сказал. Каково же было их удивление, когда они увидели, что он играет на другой виолончели, а звук остался тем же, «берлинским»», - рассказала Людмила Берлинская.



Деннис Гасанов (скрипка), Людмила Берлинская (фортепиано), Михаил Калашников (виолончель), Ян Криговский (контрабас)

Завершили концерт фортепианным квинтетом Шуберта «Форель». Людмила много играла его и с папой, и с другими выдающимися музыкантами. Сейчас же к Людмиле присоединились музыканты из Квартета имени Берлинского и известный словацкий контрабасист и педагог Ян Криговский, мастер аутентичного исполнения. Солнечная музыка Шуберта, изящная игра Людмилы Берлинской (иногда казалось, что звучит клавесин). Контрабас Яна Криговского звучит роскошным, но скупым звуком, не перетягивая одеяло на себя. И снова очень хороша виолончель Михаила Калашникова, деликатная и поющая.

Дело Валентина Берлинского и Квартета Бородина живет.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО