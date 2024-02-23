Юрий Башмет и Игорь Бутман попробовали Рахманинова с разных сторон

Вообще идея «классика встречает джаз», под лозунгом которой проходят эти концерты (и неизменно вызывает аншлаг), довольно плодотворная. Башмет не чужд джазу, а хорошие джазмены способны качественно играть свои версии знаменитых академических произведений. «Солисты Москвы» профи, и «Московский джазовый оркестр» - тоже.

Вопрос в целеполагании. Понятно, что «Солисты Москвы» могут сыграть примерно все. Понятно, что оркестр Бутмана может сыграть далеко не все, но многое. И многие годы артисты это демонстрировали. Но где предел? С другой стороны, «Солисты Москвы» могут показать самые неожиданные темы, а оркестр Бутмана сыграть хоть Стравинского, хоть Мусоргского.

По мне, джазовые импровизации Бутмана и его солистов в классических темах не привносят буквально ничего к великой музыке. Они безусловно инструментально хороши, виртуозны, техничны, - но совершенно самовлюбленные. Они не учитывают контекст, динамически заморожены, и вообще разложены на гармонические каденции, - но где же тут вкус и такт?

Мы получили концерт двух генетически разных коллективов, который попытался спасти Юрий Башмет.

«Да, вы можете меня проклянуть за эту версию мелодии Рахманинова. Но я хочу пригласить нв сцену человека, который вообще не знает нотной грамоты».

На сцену вышли два человека, один из которых (девушка) был явно подставным, и «Солисты Москвы» сыграли с джазом. И да, арию Марфы из «Царской невесты Мусоргского сыграли джазмены. Ну как сыграли? Обыграли.

«Солисты Москвы» ответили «Маленькой ночной серенадой» Моцарта, уже многократно сыгранной и разработанной. Да что там, просто многократно переигранной. Бутман ответил «Московской ночью» («А я иду, шагаю по Москве») с вокалом Олега Аккуратова, замечательного слепого пианиста. Собственно, саунд оркестра Бутмана буквально разлагался на пианиста Олега Аккуратова и гитариста Евгений Побожия, и всех остальных. Это было странно. Но «Солисты Москвы» ответили вальсом Тору Такимицу из фильма «Чужое лицо».

«Слышите, какая это русская музыка, несмотря на то, что ее написал японский композитор?», - вопросил Юрий Башмет.

Башмет заметил, что те, кто писал для него сольные концерты для альта, очень скоро умирал. Но рассказал об Альфреде Шнитке, который получил только инсульт, а потом прожил еще 10 творческих лет. Исключение составляют только те, кто пишет неталантливую музыку.

Концерт закончился настолько быстро, что музыканты Бутмана даже не успели это понять. И это правильно. Суть эстетики сотрудничества Башмета и Бутмана кроется в искрящем соприкосновении классики и джаза, а когда оно не случается, то и нет смысла. Там шебуршатся какие-то молекулы. Они там тусуются, накидываются, лепечут что-то жалостно, попискивают тональностями, даже искрят сомыслиями, - а язык настолько разный, что только эмоции и остаются.

Вадим ПОНОМАРЕВ